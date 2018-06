Un buen equipo. Los trabajadores colaboraron con ropa de abrigo para donar. Además, hasta recibieron ayuda de los vecinos. El perchero está en la vereda, cerca de General Acha y Santa Fe.

En una época donde los buenos gestos de la gente no son muy habituales, los empleados de un comercio del microcentro sanjuanino sorprendieron. Se propusieron hacer alguna actividad solidaria y se les ocurrió colocar un perchero en la vereda para regalar ropa de abrigo a gente que la necesita. Se trata de 7 trabajadores de Leysa regalería quienes llevaron ropa de sus casas, hicieron algunos cartelitos y se pusieron el traje de solidarios. "Es muy lindo ver cómo la gente ayuda y con el respeto que la gente que necesita saca las prendas. Todos los que se llevaron algo lo hicieron porque realmente lo necesitaban", dijo Antonella Sabattini, la dueña del local. El perchero está ubicado en las inmediaciones de General Acha y Santa Fe y en dos días ya hubo unas 30 personas que fueron beneficiadas. En la provincia hay varios percheros o baúles solidarios (ver aparte).



"¿Tenés frío? Tomá uno ¿Querés ayudar? Dejá uno" esa es una de las frases de los carteles que tiene el perchero, que además está acompañado de un cesto plástico en donde también se puede dejar donaciones.



Lucía Pérez, Luis Castro, Cecilia Tello, Roxana Vera, Florencia González, Marcelo Vera y Antonella Sabattini son los empleados solidarios. Siempre hacen algunas actividades extralaborales "que les llena el alma". Es por esto que esta vez decidieron regalar ropa de abrigo en una vereda del microcentro. Los trabajadores dijeron que tras la colocación del perchero se vieron sorprendidos en varias oportunidades. Es que no sólo colaboraron ellos con la ropa que donan, sino que lograron hasta comprometer a algunos vecinos de la zona. "Hay gente que pasa, mira el carel y luego vuelve con ropa para regalar. Además, los vecinos también colaboraron", dijo otra de las empleadas, mientras que entre todos comentaron que la situación que más les llamó la atención fue la que protagonizó un hombre mayor. "El señor pasó, leyó el cartel y se sacó su campera, luego su remera y la dejó. Se volvió a poner su campera y se fue. Ese hombre no donó algo viejo o en desuso, sino que dejó la remera que traía puesta ese mismo día. Ese fue un gesto que nos sorprendió a todos", agregó Antonella. Mientras que otro de los solidarios dijo que también les llamó la atención que la gente que realmente necesita la ropa consulta antes de sacar alguna prenda.



> Otros puestos solidarios

La tendencia de colocar roperos solidarios o baúles para que la gente done ropa de abrigo comenzó hace unos meses en la provincia. De hecho, hasta el momento hay al menos 5 lugares en donde la gente puede entregar ropa para donar y en donde los más carenciados pueden retirar gratuitamente una prenda. Y la tendencia es tal que hay hasta escuelas que ya incluyeron esta forma de ser solidarios. En el colegio La Inmaculada los chicos hicieron un perchero, mientras que en el jardín maternal La Casa de Abu pusieron un baúl en la vereda para que nadie pase frío. Los otros percheros solidarios están en el hospital Rawson, Marcial Quiroga y en el de Caucete.