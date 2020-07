Mientras en otras partes del país el comercio electrónico está creciendo bastante en época de pandemia, por el aislamiento social, los negocios sanjuaninos están rezagados. Por eso desde la Federación Económica de San Juan (FESJ) tienen un plan para revertir ese escenario: quieren digitalizar en forma gratuita a todos los comercios asociados a esa entidad. El presidente de la entidad, Dino Minnozzi, anticipó que se va a firmar dentro de poco un convenio con el Instituto Nacional de Educación (INEP) para obtener el financiamiento, destinado a elaborar las páginas digitales locales de los negocios y cargar los productos que venden. "Cuesta mucho dinero y falta capacitación para realizar la carga de una página propia, por eso vamos focalizarnos en este tema", adelantó. Este escenario de poca digitalización en la venta online de los negocios sanjuaninos quedó demostrado en el Hot Sale -el evento masivo de e-commerce que se desarrolla la semana próxima, que a contrapelo de otras provincias, cuenta este año con una pobre participación de negocios locales (ver aparte). Minnozzi dijo que con el plan de incentivos económicos previstos a través del INEP están pensando contratar al Instituto Cervantes para que se encargue de la tarea de diseñar y cargar los productos en la página que se diseñe para cada comercio. El plan obviamente irá acompañado de capacitaciones, porque en una segunda etapa serán los propios empresarios participantes quienes deberán hacer el mantenimiento y actualizar las páginas, cambiando los precios y los productos. Una vez logrado este primer paso, luego se avanzará en desarrollar alguna plataforma local para ejecutar iniciativas de e-commerce tales como preventas de temporada, outlet, etc. "Debemos capacitar al comercio que no tiene idea cómo se hace o le faltan recursos", dijo el dirigente.

Al respecto, Marcelo Vargas, gerente del área comercial de la FESJ , consideró que "hay mucho analfabetismo digital en el comercio sanjuanino" y graficó que mientras en otras provincias "el comercio electrónico está cursando la universidad, el comerciante local está en el jardín de infantes". Agregó que no hay conocimiento de cómo se hace, no está desarrollada la venta electrónica, y está disociada de las cámaras que agrupan a los locales. "La CACE que realiza el Hot Sale por ejemplo, no está vinculada con las cámaras o centros comerciales, y un negocio sólo no sabe cómo participar. A lo sumo ofrecen sus productos por redes sociales, Facebook o Instagram" indicó. Sostuvo que hay un convencimiento general de que todo este proceso para que se desarrolle la venta por internet de los negocios sanjuaninos va a llevar un tiempo largo, y que una vez que estén las páginas, los clientes van a mirarlas y van a comprar en los locales que tengan más cerca, hasta que se vayan animando. No obstante Vargas admitió que con la llegada de la pandemia es clave empezar cuanto antes a trabajar en desarrollar páginas en internet. "El coronavirus va a estar un tiempo largo, la gente va a restringir el contacto físico y es necesario impulsar en esta provincia este tipo de venta", señaló. Agregó que los empresarios que participan en la FESJ están convencidos de que lo tiene que desarrollar el sector privado, no el gobierno.

El plan de la FESJ está encuadrado dentro de lo que se denomina "Economia del conocimiento" y entre sus principales lineamientos está el de crear una plataforma integradora desde la Federación, a partir de lograr algún programa de financiamiento desde el INEP. Luego viene la incorporación del comerciante y una etapa de capacitación donde se lo deberá ayudar a entender el funcionamiento del comercio electrónico. Por último, el instituto que tiene la FESJ, con profesionales especializados se ocuparán de dar seguimiento al programa.

Crecimiento nacional

84 por ciento creció en abril pasado el comercio electrónico en Argentina, en plena pandemia, en comparación con un mes promedio del primer trimestre de 2020.

El "hot sale" en San Juan viene pobre

Gerardo Biondolillo, desde Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Cuyo, dijo que en San Juan el comercio electrónico "está retrasado en oferta, con pocos vendedores comparado con Buenos Aires o Córdoba". El 26, 27 y 28 se realizará el Hot Sale y hay sólo 4 o 5 comercios sanjuaninos anotados, indicó. En casas de electro dijeron que no participarán porque están desabastecidos por la pandemia. Hermes Rodríguez, desde la Cámara de Comercio, dijo que hay poca preparación del comerciante, "algunos se han relajado", y falta conectividad en algunas zonas.