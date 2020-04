Entre los preparativos que está haciendo el comercio para comenzar a atender bajo la modalidad de delivery a partir de mañana, se encuentra la de instrumentar quién se hará cargo del reparto de la venta. En ese sentido, ayer el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, anticipó que los empleados podrán realizar esas tareas de delivery, ya que se buscará una negociación con el gremio para que exista alguna "flexibilización" atendiendo a la crisis desatada por la pandemia en el sector. Además descartó que el reinicio de la actividad será con la modalidad de horario corrido, de 10 a 16 horas. El empresario dijo que se calcula que el sector comercial ha perdido alrededor de 1.000 millones de pesos desde que los locales cerraron por la cuarentena obligatoria el pasado 20 de marzo. Ayer se conocieron las cifras de ventas de ese mes con un derrumbe del 60% respecto a marzo del año pasado (ver recuadro). Las declaraciones fueron formuladas por Rodríguez en el programa A Todo o Nada, en Radio Sarmiento. Fue luego de participar en una reunión junto a referentes de cámaras, federaciones y sindicatos que representan a los sectores que volverán a trabajar de manera paulatina y a la que fue el gobernador Sergio Uñac.

Entre las actividades que podrán abrir sin atender al público, sólo recibiendo pedidos on line o telefónicos, están todos los rubros de ropa, calzado, bijouteri, marroquinería, etc- en tanto que otro grupo de rubros podrán hacerlo atendiendo de a dos personas por hora. Es el caso de ópticas, atención médica y odontológica. También se espera que vuelvan a trabajar carpinteros, electricistas, y otros oficios, además de la construcción privada, entre otros.

Rodríguez indicó que todos los trabajadores "permitidos" en esta nueva etapa de una cuarentena "administrada" deberán obtener un permiso que se tramitará en un página web (ver página 9). Los empleados de comercio tendrán que movilizarse al local para controlar stock y organizar y embalar los pedidos. ""El delivery lo tendrá que hacer una empresa de reparto, pero si no, se baraja alguna flexibilización para que sean los propios empleados quienes hagan esa tarea", dijo Rodríguez. Mirna Moral, del Sindicato de Empleados de Comercio; ya había adelantado que esa tarea no será posible porque los empleados están encuadrados dentro de una ART. No obstante, ayer Rodríguez deslizó que la Cámara que el preside aconsejará a cada comerciante que "charle con el sindicato y se flexibilice, porque la situación de crisis así lo amerita".

Al respecto, destacó que a nivel nacional hay sindicatos que han pactado una reducción importante del sueldo, y que los comercios, al no estar trabajando, no podrán hacer frente a todos los compromisos.

En cuanto a la movilización de empleados de comercio -existen unos 17.000 en San Juan- dijo que se tratara de que no vayan todos los empleados juntos, para respetar el distanciamiento social; y que una posibilidad es la de implementar turnos rotativos. "Debemos tratar de achicar la brecha de cantidad de gente deambulando" señaló y agregó que el número de personas que podrán acudir será establecido en un protocolo que entregara en forma inminente el gobierno, "al que habrá que respetar a rajatabla, porque si se llega a detectar que no se está cumpliendo, se dará marcha atrás con la medida". Al respecto, se anticipó que la Cámara de Comercio va a supervisar como se desarrolla la actividad, para evitar que "por algunos inescrupulosos" se vaya a ver perjudicada todo el sector. "Nos han llamado a la reunión para pedirnos que seamos inflexibles con las normas para evitar la expansión de la pandemia del coronavirus", dijo el dirigente. Recordó algo que había dicho Uñac en la mañana, respecto a que existen unos 5.000 policías en San Juan, de los cuales efectivamente hay 3.500 a disposición por turnos, y no pueden estar cuidando en cada detalle a 800 mil sanjuaninos, sino que hay que aplicar el sentido común y cuidarnos entre todos.

En cuanto a las expectativas de ventas mediante la nueva modalidad, Hermes Rodríguez no fue muy optimista. "No se crean que si abrimos por venta on line, el martes vamos a tener una catarata de ventas. La recuperación va a ser muy lenta, va a demorar meses. No quiero ser alarmista y hablar de años, pero pasaran meses para volver siguiera a los niveles de ventas malos de tiempo atrás", opinó. Por último, en relación al acompañamiento de los bancos para obtener fondos para salarios, dijo que "no han acompañado la situación".

> Uñac: "Hemos dado un paso adelante"

Ante la apertura de la actividad en algunos sectores de la provincia anunciada para mañana, y bajo la puesta en práctica de un estricto protocolo de higiene y seguridad para seguir cuidando la salud de los sanjuaninos, el gobernador Sergio Uñac emitió un mensaje anoche en el que destacó que "hemos dado un paso adelante", en tanto que se pudo avanzar en equilibrar la prioridad absoluta que se le da a la salud en plena pandemia, con el retorno de algunas actividades económicas que permiten, sobre todo, el regreso de las fuentes de trabajo.

Al respecto, Uñac expresó que "actuamos en perfecta correspondencia con las medidas del presidente Alberto Fernández y todo su equipo", y destacó que "estoy absolutamente agradecido de lo que entre todos los sanjuaninos hemos logrado: ser una de las provincias con menos casos positivos, y eso nos permite este equilibrio entre lo sanitario y lo económico".

Uñac puso mucho énfasis en la necesidad de seguir respetando día a día las normas para prevenir el avance de la pandemia, haciendo especial hincapié en que el virus aún no circula en San Juan y eso permite que algunas actividades puedan volver a trabajar, aunque sin atención personalizada sino con venta online o telefónica y con delivery, a partir de mañana mismo.

En ese sentido, apuntó que el Gobierno elaboró, en consenso con todos los sectores económicos, un protocolo que establece cada detalle de cómo se debe actuar para que la prevención de los contagios sea una bandera permanente.

Uñac emitió su mensaje acompañado por los ministros de Salud, Gobierno, Producción y Obras, quienes a su vez brindaron algunos detalles de cómo será la "administración de la cuarentena" en la provincia, en consonancia con lo que dispuso la Nación.

Más allá de lo que ya había anticipado DIARIO DE CUYO sobre cómo será esa apertura de algunas actividades, se aclaró que el comercio funcionará de 10 a 16, las ferias de 14,30 a 18,30 (y los sábados de 9 a 13), y farmacias y supermercados de 8 a 20. Además, se pidió a nivel nacional el retorno de la exploración minera.

Derrumbe de ventas

Las ventas minoristas en San Juan cayeron un 60% respecto a marzo del año pasado, según informó la Cámara de Comercio. Todos los rubros tuvieron bajas enormes, salvo los supermercados y almacenes que registran un aumento del 30%. La entidad dijo que la bajada repentina afecta no solo a la comunidad sino también a la recaudación del estado por la disminución, en las mismas proporciones, del pago de impuestos como son los Ingresos Brutos, entre los mas importantes. Agregó que otra preocupación "alarmante" del sector son los compromisos asumidos de sueldos, alquileres y pago a proveedores para el mes de abril, que ya vaticinan que no podrán pagarse.

> Comercios del interior no ven viable venta con reparto

El titular de la Cámara de Comerciantes del Interior, Marcelo Vargas; dijo que cerca del 90% de los comercios departamentales no ven viable la modalidad de venta con reparto a domicilio, sobre todo en los departamentos alejados que no cuentan con internet para la venta on line. ""Para los sectores de ropa, indumentaria deportiva, calzado, marroquinería y bijouterie no le sirve, todos ven que es muy difícil de implementar, no están acostumbrados y no tienen clientela", dijo el comerciante. Añadió que por ejemplo en Rawson la gente va al local y le gusta probarse, tocar y ver lo que va a comprar, y que de acuerdo a un sondeo realizado entre los miembros de la entidad, creen que será muy difícil mover la venta bajo esta modalidad. Vargas insistió con armar un protocolo de distanciamiento social y criticó que se armen colas "de 500 personas frente a los bancos", o se permita la venta en cadenas que venden ropa, calzado y electro, y no se permita que el negocio chico pueda abrir dejando entrar a una o dos personas. No obstante, añadió que la Cámara de Comercio de Chimbas tiene en marcha de hace un tiempo una plataforma de ecommerce denominada "bajemos los precios.com, la cual cuenta con un servicio de cadeteria similar a Mercado Pago, y que la ha puesto a disposición de todos los centros comerciale del interior para que implementen la venta on line de manera gratuita.