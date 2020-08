Los pozos negros colapsados son un largo pesar en varios barrios de Rawson. Los vecinos hicieron, durante años, reclamos porque viven entre lagunas de líquidos cloacales. Hace un mes, el Gobierno provincial anunció que gracias a un aporte de Nación este problema va a llegar a su fin no sólo en este departamento, sino también en zonas de Rivadavia y Pocito. En este contexto, el intendente rawsino, Rubén García, comentó que en su gestión ya comenzaron a trabajar en un proyecto para conseguir fondos para ayudar a los vecinos a hacer las conexiones domiciliarias, teniendo en cuenta que la obra que encararía OSSE incluye sólo de las redes principales.

"Estamos trabajando para ayudar a los vecinos para que puedan conectarse a las redes de cloacas en varios barrios del departamento. Para eso, elaboramos un proyecto para hacer las conexiones domiciliarias en el barrio Buenaventura Luna, que ya tiene las cañerías en las calles y en la zona que abarca los 15 barrios del nuevo proyecto", dijo el intendente y comentó que buscan calificar para el plan Argentina Hace 2. En este sentido explicó que ya están trabajando en este proyecto y que comenzaron a hacer relevamientos en los barrios que serán beneficiarios, pues se busca conocer quiénes son las personas que realmente necesitan esta ayuda económica para hacer la conexión. "El relevamiento lo estamos haciendo con asistentes sociales para ver cada domicilio y con personal técnico para ver el promedio de metros de conexiones que se necesita en cada uno de los barrios", dijo y comentó que una vez que tengan esta información recién ahí podrán saber qué dinero necesitan para poder brindar la asistencia.

Sobre quién realizará el trabajo de las conexiones el intendente comentó que buscan hacerlo con cooperativas, algo que ya se hizo en varias oportunidades en esta comuna. "La idea es trabajar con cooperativas del departamento que hace tres años aproximadamente estuvieron trabajando para OSSE en las conexiones de otros barrios de Rawson", dijo y resaltó que trabajar con estas personas les permite no sólo ayudar a los vecinos si no también darle empleo a personas del departamento que son parte de estos grupos.

Hace unos 3 años casi gran parte de Rawson quedó conectado a las redes de cloacas, como parte de un plan de obra ejecutado por el Gobierno provincial. Sin embargo, la zona noroeste del departamento siguió con pozos negros, con colapsos en las cunetas, jardines y hasta contaminado las napas freáticas generando grandes problemas ambientales. En esta zona viven actualmente 14.200 vecinos que serán los beneficiados con este nuevo mega plan que promete ponerle fin a este antiguo problema.

Según lo que se informó, cuando se anunció el plan de OSSE hay varios barrios que se verán beneficiados. Algunos de involucrados en esta obra son: SUTIAGYF, SOEVA, Pablo Rojas, Las Garzas, Güemes, Hualilan Sur, Hualilan I y II, UDAP y 23 de Mayo, entre otros. Además, dijeron que esta obra no sólo beneficiará a los barrios sino también a edificios públicos como colegios, centros comunitarios, clubes y comedores.

Esta obra de saneamiento, que beneficiará también a la zona Norte de Pocito y sureste de Rivadavia beneficiará en total a unos 40.000 sanjuaninos y se espera que próximamente (desde OSSE no informaron, a pesar de ser consultados cuándo) se realizará la licitación para dar inicio a estos trabajos.

Rivadavia y Pocito

La obra también alcanza el saneamiento de la zona Norte de Pocito y Sureste de Rivadavia. El proyecto prevé que en el departamento del Sur se beneficiará a los vecindarios: Lote Hogar 27, El Cordillerano, FOECYT, Los Ceibos, barrio UDA, Cerro Grande, Luz y Fuerza, y UPCN, entre otros. Y, con la concreción de la presente obra se pretende beneficiar en forma directa a unos 18.022 habitantes aproximadamente. Sobre algún plan para ayudar a los vecinos, desde el municipio dijeron que no tienen pensado este beneficio. Por su parte, en Rivadavia algunos barrios involucrados en esta obra son: Olivares de Natania, Los Piuquenes, CESAP, Casa Fácil y Caja Médicos Odontólogos; en donde viven unas 7.500 personas. "Por el momento no podemos decir que vamos a ayudar a los vecinos, porque la situación económica del municipio no es buena", dijo el intendente de este departamento, Fabián Martín.