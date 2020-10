La adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia de la Nación traerá cambios en algunas actividades que ya estaban habilitadas, tal como se anunció el lunes pasado. En este contexto, desde Rawson, uno de los dos departamentos que se ven afectados por esta normativa nacional, dijeron que tras una reunión con autoridades del Ministerio de Salud definieron algunos detalles para la aplicación del nuevo Aislamiento Social. Rubén García, el intendente de este departamento comentó que además de no poder abrir los cines y teatros independientes, tampoco se podrá alquilar salones para eventos, algo que desde hace muy poco tiempo estaba permitido hacer para festejos de cumpleaños, casamientos y bautismos, entre otras celebraciones. Por su parte, fuentes de la Municipalidad de la Capital (el otro departamento alcanzado por el DNU) dijeron que ellos aún no definen algunos detalles de la aplicación, pero que creen que no habrá grandes cambios en relación a las actividades ya permitidas en el contexto de la pandemia.



"Las actividades económicas, comerciales y de servicios seguirán habilitadas, pero vamos a insistir en cumplimiento del protocolo. Muchos consultan si el sector gastronómico deberá cerrar y decimos que no, pero pedimos que se respeten las normas de prevención", dijo García y comentó que para hacer cumplir los protocolos en todos los rincones del departamento ellos incrementarán las brigadas municipales de prevención y harán mayores recorridas. "Las brigadas estarán formadas por personal de Deporte, Policía Comunal y la gente de Seguridad Vial", agregó y dijo que otra de las consultas más recibidas desde que se adhirió al decreto es el tema de la recreación en las plazas. Al respecto comentó que el uso de estos espacios verdes, con burbujas, está permitido. Por otra parte, reiteró que hasta el 25 de octubre, en Rawson estarán prohibidas las celebraciones religiosas (sólo se podrán hacer de manera virtual) y los deportes grupales. "Las personas podrán usar los circuitos para salir a correrá, a andar en bici o a caminar. Mientras que los entrenamientos de deportes grupales deberán suspender las actividades por unos días", agregó el funcionario y resaltó que trabajarán fuertemente en la prevención. Por otra parte, la ministra de Gobierno Fabiola Aubone, dijo que el transporte público de pasajeros seguirá funcionando de la misma manera que se venía realizando, pues con los 22 pasajeros se permite respetar el distanciamiento social.

Claves

El DNU del presidente Alberto Fernández, oficializó una larga lista de ciudades argentinas que retroceden del actual DISPO (distanciamiento social) al anterior ASPO (aislamiento). En esta lista están incluidos los departamentos Rawson y Capital. Esto, hasta el 25 de octubre inclusive.

El DNU y su adhesión sanjuanina plantean también que el regreso al aislamiento rawsino y capitalino implica que no se podrá realizar turismo interno ni reuniones sociales. Esto, a pesar de que estas actividades están suspendidas desde que la provincia volvió a la Fase 1 en agosto.

Si bien el DNU fue firmado por el presidente, Alberto Fernández, la adhesión y la forma de aplicación de las prohibiciones son facultad de cada una de las provincias y las respectivas autoridades sanitarias. Al menos, eso indica el artículo 14 de Decreto de Necesidad y Urgencia 792-20.

El Ministerio de Salud de San Juan informará a la Nación para que esta evalúe la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario. El DNU dice que se mantienen vigentes laprotección para los trabajadores mayores de 60 años, embarazadas o personas de grupos de riesgo.