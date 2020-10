La pandemia no fue un impedimento para que la Biblioteca Popular Patriotas Nóveles, en Rawson, dejara de prestar servicio, y de hacerlo de manera particular. Para eso, implementó el delivery gratuito de libros que tiene el objetivo de entretener tanto a niños como adultos. Esta actividad superó las expectativas de sus autores, quienes no sólo tuvieron una gran demanda, sino que además lograron captar nuevos socios.

La propuesta surgió para cumplir con tres objetivos primordiales: mantener el vínculo con los usuarios, no dejar que los libros durmieran en los estantes y brindar una opción de entretenimiento durante la etapa de cuarentena y de distanciamiento. Y de manera sorpresiva lograron cumplirlos con todos ellos. "Un par de meses antes de la pandemia comenzamos con el delivery gratis de libros para las personas de la tercera edad que por diferentes motivos les era difícil trasladarse hasta la biblioteca. Y cuando comenzó la cuarentena en marzo, decidimos mantener y ampliar este servicio para llegar con obras literarias a toda la familia, especialmente a los niños y abuelos, para ayudarlos a sobrellevar mejor el aislamiento. Y realmente tuvimos un muy buen resultado", dijo Daniel Lorente, al frente de esta biblioteca.

En un primer momento, este servicio fue exclusivo para los socios de la institución que valoraron más que nunca el poder acceder a las últimas novedades literarias que cuestan más de $1.000 en el mercado, con sólo pagar una cuota mensual de $40. Pero, luego de que ellos mismos les contaran a familiares y amigos sobre esta prestación y fue así que muchos buscaron acceder a la misma. "Nos sorprendió que mucha gente se comunicara con nosotros para solicitar el delivery y hacerse socio de la biblioteca. En esto influyó positivamente los videos de Tik Tok que mandamos por Whatsapp para difundir las nuevas obras, sobre todo las de literatura infantil, que adquirimos en la última Feria del Libro", sostuvo Lorente.

También explicó que el usuario a través del delivery puede acceder al préstamo de tres libros de diferentes géneros dos veces a la semana, y por el lapso tres días. Agregó que el servicio se presta respetando todas las medidas del protocolo Covid-19 y algunas extras, como hacer que las obras prestadas cumplan con una cuarentena. "Antes de llevar los libros los desinfectamos, los colocamos en bolsas también esterilizadas y luego dentro de una mochila. Y cuando los retiramos los ponemos nuevamente en bolsas esterilizadas y al llegar a la biblioteca los desinfectamos y los dejamos una semana en cuarentena, es decir sin sacarlo del estante", dijo el bibliotecario.

Agregó que ahora también incorporaron un nuevo servicio sin costo adicional. A los socios les mandan por Whatsapp cuentos cortos y leyendas narrados para compartir en familia. A la vez, dijo que quienes quieran acceder tanto a esta prestación como al delivery de libros sólo tienen que enviar un mensaje al 2644844710. Y, a través de este medio la biblioteca y los lectores pueden también pactar el día y hora de entrega del material literario.

Más libros a domicilio

Desde la Municipalidad de la Capital informaron que sigue vigente el delivery de libros que arrancó el 23 de abril pasado cuando se conmemoró el Día del Libro. Esta propuesta incluye la entrega a domicilio, en forma de préstamo, de libros que estaban guardados en el municipio y que formarían parte de la creación de rincones de lectura en diferentes sectores del departamento.

Desde la Capital dijeron que en el contexto de la pandemia la propuesta creció en demanda y hubo que duplicar la cantidad de repartidores que pasaron de 3 a 6. A la vez, dijeron que las personas interesadas en solicitar alguno de los ejemplares en préstamo deben hacer el pedido vía mail al siguiente correo:

culturayeducacion@municipiosanjuan.gob.ar. Posteriormente, desde el municipio se los llama y se coordina el día y horario de entrega. Se puede pedir más de un libro por familia.