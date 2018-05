Fue un simple gesto. Roberto Agüero vio una publicación en la red social Facebook de un pedido de una estufa para calefaccionar una habitación en la que iba a permanecer un buen tiempo un niño, de una familia de pocos recursos, que debía guardar reposo luego de una intervención quirúrgica. Roberto se puso en contacto con quien había hecho la publicación, Patricia Rossomando, y no sólo que donó su estufa, sino que pensó en algo más.



Roberto decidió entrar de lleno en la red de solidaridad que Patricia recorre habitualmente, con una propuesta nueva. Debido a sus conocimientos, el jefe de mantenimiento del área eléctrica del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan propuso recibir estufas y toda clase electrodomésticos aunque sea rotos, arreglarlos y distribuirlos en los sectores más vulnerables.



Con una sonrisa, Roberto reconoció que ya no queda casi lugar disponible en su departamento, por lo que busca otros lugares para seguir acopiando lo que recibe. "Por suerte hemos tenido una respuesta masiva, impresionante. Además de estufas, nos donaron heladeras, TV, cocinas. Esperamos llevar la primera donación a una comunidad en 25 de Mayo", señaló Roberto.



Como la idea tuvo un comienzo tan promisorio, es que surgen otras. El solidario dicta un curso gratuito sobre electricidad destinado exclusivamente a mujeres. Entonces surgió un acuerdo con la Secretaría de Extensión de la UNSJ, para que las alumnas avanzadas realicen una práctica al momento de instalar algunos de estos aparatos y hacer un chequeo de la red domiciliaria.



También surgen necesidades nuevas, como el costo de tantos repuestos. "No importa poner dinero de mi bolsillo, pero no vamos a la mejor velocidad", concluyó.



Contacto



Ya sea para donar algún electrodoméstico o algún artefacto de calefacción eléctrico o para informar de la necesidad de una comunidad, pueden comunicarse al 2644474740 o al 2644071102.