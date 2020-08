Luego de las reuniones mantenidas con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en el marco de una nueva reunión del Consejo Federal de Educación (que nuclea a los ministros educativos de todas las provincias), desde la cartera local explicaron cómo será la continuidad de las trayectorias educativas y qué estrategias se implementarán para lo que queda del ciclo lectivo 2020 y para el 2021. A la vez, dijeron que en Primaria y Secundaria las clases se retomarán el 15 de febrero próximo y que recién el año que viene se sabrá qué chicos terminarán repitiendo el curso de 2020. A continuación, los temas principales para entender cómo seguirá la educación local.

Guías. Desde Educación local dijeron que en el actual contexto de aislamiento social, Educación Inicial, Primaria y Secundaria garantizarán el derecho a la educación a través de las guías pedagógicas virtuales e impresas y los cuadernillos del Ministerio de Educación de la Nación, para que los chicos trabajen en casa como sucedió en la primera mitad del ciclo lectivo. Lo mismo sucederá con la Escuelas de Educación Especial.

Evaluaciones. En Nivel Inicial se trabajará en instancias de revisión, identificando las capacidades y habilidades. Para ello, los docentes se pondrán en contacto con las familias de manera personalizada, utilizando distintos recursos online y offline adecuados al nivel. De la misma manera se evaluará en las EEE. Mientras que los alumnos de Primaria y Secundaria serán evaluados a través de múltiples instrumentos según la realidad de cada alumno (online u offline), mediante una plataforma interactiva para alumnos que tienen conectividad. En el caso de los que no poseen conectividad, desde Educación, bajo estricto protocolo sanitario, llevarán a sus casas tablets o netbooks a través de un auxiliar informático para que el alumno realice la evaluación. En todos los niveles se priorizará a los estudiantes que están en el último año.

Fechas. La instancia de evaluación, para los pequeños de Nivel Inicial, estará comprendida entre los meses de noviembre y diciembre de 2020 y marzo y abril de 2021, mientras que para Primaria y Secundaria la evaluación será en diciembre.

Acreditación del aprendizaje. En jardín, la acreditación del aprendizaje será parcial o final. Será final cuando se haya reconocido el nivel de logro alcanzado en las capacidades y habilidades consideradas para continuar el trayecto formativo inmediato; mientras que será parcial cuando el estudiante no haya alcanzado el total de las capacidades y habilidades propuestas. En todos los niveles se aplicará el sistema de promoción acompañada. Es decir, los alumnos no pasarán automáticamente de año, aclararon desde Educación. Para esto, los estudiantes que durante la evaluación de diciembre no acrediten los aprendizajes recibirán apoyo de tutores, a través de distintas guías, para nivelarlos para que puedan continuar en 2021 en el año que les corresponde y no repitan. Estas tutorías se dictarán hasta abril del año que viene, plazo máximo para que los estudiantes acrediten el saber. Pero quienes no logren llegar al nivel o quienes directamente no cumplan con las clases de apoyo, repetirán y volverán al año que debieron hacer durante 2020.

Tutores. Desde el Ministerio de Educación dijeron que para hacer el acompañamiento de los alumnos se aprovechará el programa Prasir, que es el que brinda clases de apoyo a los chicos los días sábado, de manera gratuita y virtual. Además, dijeron que bajarán un programa nacional para poder agregar más tutores para poder cubrir la demanda.

Privados. Los alumnos de colegios de gestión privada tendrán las mismas formas de evaluación y acreditación que el resto de los estudiantes. Sobre el dictado de las clases o entrega de las guías, desde la dirección de Educación Privada dijeron que se continuará con el uso de los soportes y recursos tecnológicos implementados a la fecha, en cada una de las instituciones.

Información. De manera paulatina, usando las herramientas que cada docente o directivo tiene en su poder, las escuelas comenzaron a informar a los padres cómo será la continuidad de las guías y cómo se llevará a cabo el ciclo lectivo 2021.

Educación Superior, Formación Docente y Técnica. Estos niveles continuarán con las mesas previstas según calendario escolar de manera virtual, excepto aquellos estudiantes que no cuentan con conectividad, a los cuales se los evaluará cuando el estatus sanitario permita la presencialidad. En el segundo cuatrimestre, a través de las aulas virtuales seguirán con el cursado de las materias (Formación Docente y Técnica). Y se mantienen las clases de consulta, apoyo compensatorio, prácticas y evaluación.

Educación para Adultos. Desde Educación dijeron que siguen con las guías pedagógicas virtuales y que tampoco habrá promoción directa. La normativa de evaluación y acreditación aprobada por el Consejo Federal de Educación se complementará con una normativa específica para modalidad de Jóvenes y Adultos, la cual se informará una vez que esté implementada.

Plan Fines. Las personas que se preinscribieron este año para comenzar a cursar el Plan Fines 2020 deberán ratificar la inscripción a través de un formulario habilitado en el portal del Ministerio de Educación (www.educacion.sanjuan.gob.ar), al que podrán acceder a partir del lunes 31 de agosto. Mientras que los alumnos que se inscriban para el presente Ciclo Lectivo y para los que venían cursando de años anteriores, se implementa el cursado de Plan Fines a través de Guías Pedagógicas, al que podrán acceder en el portal del Ministerio de Educación, en el ícono de Plan Fines.