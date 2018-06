Largas filas. En las horas pico, los automovilistas tienen que hacer largas filas para poder cruzar la esquina de Hipólito Yrigoyen y Punta de Rieles.

La avenida Punta de Rieles, en Rivadavia, suma una nueva queja. Es que los automovilistas que transitan por esta arteria, que fue construida con el fin de agilizar el tránsito, reclaman por la demora que generan los nuevos semáforos que fueron colocados en varios cruces. Uno de los puntos más conflictivos es la esquina de Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel) y Punta de Rieles (ver infografía), en donde los autos suelen esperar hasta cerca de 3 minutos para poder atravesar ese lugar. Desde la Municipalidad de Rivadavia, el intendente Fabián Martín dijo que están analizando sincronizar los semáforos para hacer más ágil el tránsito. Hace casi un año, los semáforos colocados en Punta de Rieles y Meglioli también causaron problemas, sobre todo, para los vecinos del barrio Illia, que no podían salir del vecindario.



El nuevo reclamo tiene que ver con los 5 semáforos que están en Punta de Rieles entre Hipólito Yrigoyen y Meglioli. En esa zona los autos se acumulan y forman largas filas. Hay momentos en que hay hasta 25 vehículos esperando su turno para pasar. Según los automovilistas tardan hasta 3 minutos en poder cruzar, mientras que en ocasiones pierden hasta 3 semáforos hasta que logran salir de ese embotellamiento. "Pedimos que pongan onda verde, para que sea más ágil el tránsito", dijo Ramón Guzmán, un automovilista, mientras Sandra Gómez comentó que ella opta muchas veces por usar la avenida Libertador porque demora menos. Es por esto que el intendente dijo que analizan qué hacer para que no haya tanta acumulación de autos.



La calle Punta de Rieles se abrió para aliviar el tránsito entre Capital y Rivadavia. Desde que fue habilitada los vecinos comenzaron a notar algunos problemas. Al principio la calle comenzó a usarse cuando aún era de ripio, luego la pavimentaron y sin estar habilitada se convirtió en una arteria muy transitada y peligrosa. Posteriormente la cerraron y comenzaron a colocar iluminación, reductores de velocidad y semáforos. Hasta que, finalmente, hace unos meses fue abierta de manera definitiva. La primera queja fue porque en el primer tramo habilitado (entre Meglioli y Reconquista) colocaron 4 semáforos para 5 esquinas. Es decir, una de las salidas se quedó sin posibilidad de pasar. Para solucionar ese problema, la Municipalidad volvió contramano la calle Colón que es paralela a la Punta de Rieles y desemboca en Meglioli. Luego, hace unas semanas, los automovilistas reclamaron por los reductores de velocidad.

* La última queja

Hace unas semanas, los vecinos y automovilistas de calle Punta de Rieles entre Mariano Moreno e Hipólito Yrigoyen reclamaron que los dos reductores de velocidad que colocaron en la calle son elevados y hasta se rompieron algunos vehículos. Los reductores son pasos peatonales.



* Analizan soluciones

Desde la Municipalidad de Rivadavia dijeron que recibieron numerosos reclamos de esta calle nueva. El intendente dijo que harán algunas mejoras, como bajar los reductores de velocidad para hacer que la calle cause menos problemas, pero que siga siendo segura.