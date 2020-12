El fantasma del ventarrón de Nochebuena del año pasado aún sobrevuela en la provincia. Sin embargo, el climatólogo Germán Poblete dijo que esta noche los sanjuaninos podrán armar la mesa al aire libre, pero que por prevención recomienda "tener un techo a mano" porque hay probabilidad de tormentas aisladas. "Tendremos una noche con una brisita fresca, será agradable y la tormenta puede que afecte a algunos departamentos y a otros no. No se puede saber dónde hay más probabilidad", dijo el especialista que se mostró esperanzado de que la tormenta arruine sólo un rato esta Nochebuena.

"Mañana -por hoy- entrará una perturbación que inestabilizará el ambiente. La primera muestra de eso será un viento Sur que llegará al mediodía. Será un viento moderado que llegará entre las 12 y las 13 horas, con una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora y con ráfagas como máximo de 40 kilómetros por hora", dijo Poblete y agregó que ese viento, con el paso de las horas, comenzará a disminuir. Es decir que desde el mediodía de hoy hará menos calor que ayer. "El viento se irá amainando en la tarde y de esa manera quedará como una brisa fresca durante la noche. Puede que en la noche se sientan algunas ráfagas de viento, pero serán suaves. El único peligro es la probabilidad de lluvia, por eso recomiendo que tengan a mano un techo. La tormenta, en caso de afectar a algunos sanjuaninos, no será grande. Es decir, dará tiempo para que la gente pueda resguardarse. No será necesario escapar o correr", agregó el especialista que pronosticó una Nochebuena mucho mejor que la de 2019.

En cuanto a cómo serán los días que vienen, el climatólogo explicó que la jornada de hoy será el comienzo de varios días inestables. "Estamos metidos en una masa tropical muy intensa y por eso la fuerza del Sol. El Sur de mañana -por hoy- no es un frente, sino una perturbación", resaltó y dijo que, por eso, si bien el aire refrescará un poco, las temperaturas máximas de hoy, mañana y pasado serán en el orden de los 34 grados. A la vez, dijo que mañana y pasado las probabilidades de tormentas se acrecientan mucho, sobre todo el sábado en la noche.

"Si bien tenemos un pronóstico extendido es muy pronto para decir cómo estará el tiempo para Año Nuevo. Está todo muy cambiante y se alteró el sistema climático mundial. Vemos que se pasa de un extremo a otro y se disparan de los promedios a diario, por eso es muy aventurado hablar del 31", concluyó.

Los servicios

Como consecuencia de la celebración de Navidad, hoy y mañana se modificará el funcionamiento de los servicios. El comercio abrirá sus puertas hasta las 17 y mañana permanecerá cerrado. El transporte circulará hasta las 21 y mañana no habrá servicio; mientras que las estaciones de servicio atenderán hasta las 22 y retomarán las tareas a las 6 de mañana. El ECO funcionará hoy de 7 a 13 y mañana no tendrán actividad. Por su parte, los bancos y la administración pública no atenderán hoy ni mañana.