En infracción. A diario hay autos estacionados ilegalmente sobre el carril derecho de Avenida España, entre Libertador e Ignacio de la Roza, destinado al tránsito de colectivos.

Lo construyeron hace 4 años para contrarrestar el caos de tránsito que se generó en la zona cuando cambió el sentido de circulación de calle Las Heras. Pero no logró su cometido. Se trata del carril de uso exclusivo para vehículos de transporte de pasajeros que comprende el tramo de Avenida España desde Libertador hasta Ignacio de la Roza, en Capital, y que según admitieron desde el Municipio, no se usa. Los colectivos no pueden transitar por este sector debido a los autos estacionados ilegalmente sobre el mismo. Hace dos días el gobierno de la provincia y el municipio de Capital firmaron un convenio para trabajar conjuntamente en medidas para descongestionar el tránsito de la ciudad como, por ejemplo, la construcción de más carriles de uso exclusivo para colectivos.



Jorge Oruste, director de Tránsito de Capital, sostuvo que este carril para transporte público de pasajeros no se usa por varios factores. "Este carril nunca funcionó debidamente por los vehículos estacionados ilegalmente en esta zona casi en forma permanente y que impiden el ingreso de los colectivos. Pero, también porque algunos choferes se niegan a circular por este sector porque dicen que las ramas de los árboles en el lugar son un obstáculo. En definitiva, este carril no se usa", dijo Oruste.

El funcionario agregó que el Municipio realiza controles de tránsito a diario en esta zona y que se labran muchas actas de infracción y se radian varios vehículos mal estacionados. Pero sostuvo que los controles también se realizan en otros puntos de la ciudad por lo que no se puede tener personal permanente en esta zona para evitar que la gente siga estacionando ilegalmente.



Es imposible no darse cuenta que es ilegal estacionar sobre el carril derecho de Avenida España, entre Libertador e Ignacio de la Roza. El cordón está pintado de amarillo a lo largo de todo el tramo y hay carteles cada 20 metros que indican "Transporte público por la derecha" y "Prohibido estacionar en toda la cuadra las 24 horas". Sin embargo hay autos estacionados ilegalmente y en forma permanente en esta zona. "No hay un momento, al menos en la mañana, en que no haya autos estacionados sobre el carril para los colectivos. Sus dueños son personas que vienen a hacer trámites al Centro Cívico o que simplemente estacionan su auto y lo dejan con las balizas encendidas mientras se toman un café en los locales de la zona. Por eso los colectivos no usan el carril", dijo Jorge Linares, kiosquero.





Reordenamiento



Para descongestionar el tránsito en el microcentro se distanciarán las paradas de colectivos. Actualmente hay unas 180 a una distancia de una cuadra y media entre sí. Ahora quieren ampliar esa distancia a 3 cuadras.