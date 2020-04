Vacíos. Los restaurantes sanjuaninos lucen vacíos desde hace más de un mes. Se espera que con la flexibilización de la cuarentena vuelvan a tener clientes, lentamente.

A medida que pasan las semanas la cuarentena obligatoria comenzó a flexibilizarse. Y esto permite que el encierro sea un poco más llevadero para los sanjuaninos. En este contexto, el IOPPS realizó de forma exclusiva para DIARIO DE CUYO una encuesta para saber qué les gustaría hacer cuando todo esté más liberado. Según el sondeo, recuperar las "juntadas", salir con los chicos e ir de compras son las prioridades de los sanjuaninos. Y a pesar de que la mayoría dijo que espera con ansias este momento, el 80% de los encuestados coincidió en que haya la flexibilización que haya, y hagan lo que hagan, igual seguirán tomando precauciones sanitarias.

Hace una semanas este medio consultó a los sanjuaninos sobre qué era lo que más extrañaban y casi todos contestaron que ver a su familia. Ahora, la nueva encuesta reafirma la idea de lo importante que son los vínculos.

La encuestadora realizó la consulta a 420 personas del Gran San Juan. "Si vas a retomar tu vida normal, ¿cuáles son las tres primeras cosas que harías?". Esta fue una de las preguntas de la encuesta. Juntarse con familiares (en casa propia o del familiar) fue la opción más elegida por las personas. El 85% de los encuestados la votó, mientras que juntarse con amigos ocupó el segundo lugar del ranking de prioridades, porque fue elegida por el 75% de las personas.

Pensar en retomar la vida normal parece muy lejano aún. Sin embargo, los sanjuaninos dijeron que cuando esta realidad se flexibilice parcial o totalmente ir con los niños a un parque o una plaza y salir a comprar todo lo que no se pudo en más de un mes (ropa, calzado, por ejemplo) son otras de las cosas que les gustaría hacer. Estas opciones ocuparon el puesto 3 y 4 del ranking y fueron votadas por el 60% y el 59%, respectivamente. En la mitad de la tabla de prioridades se ubicó salir a correr, caminar, hacer deportes o ir al gimnasio (votada por el 40% de los encuestados), mientras que en los últimos 5 lugares las opciones más votadas fueron: ir a la peluquería, depiladora, esteticista (36% de los votos); simplemente salir a la calle (35%); ir con la familia o amigos a comer afuera (12%) e ir al cine (8%). La opción menos votada fue viajar, sólo el 7% la eligió. Y a pesar de que fue la menos elegida, eso no significó que fuera la menos deseada. Pocos la votaron porque la mayoría dijo que seguirá tomando muchas precauciones. De hecho, la segunda pregunta de la encuesta fue: "cuando se levante parcial o totalmente el aislamiento, ¿pensás seguir con las mismas precauciones o hacer todo lo que no pudiste el último mes?". El 20% dijo que hará todo lo que no pudo, el 24% contestó que seguirá con las precauciones, mientras que el 56% y de manera espontánea respondió que retomará actividades, pero que lo hará con mucha precaución. Estos dos últimos grupos, los "precavidos", acumulan el 80% en total.