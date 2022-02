Tras un mes de prueba gratuita, en enero pasado comenzó a funcionar la Red Tulum con el pago efectivo del pasaje, como así también los controles por parte de la Dirección de Tránsito para corroborar que las empresas cumplieran con lo pactado. A raíz de este control se multó a 6 entidades y el 63% de las infracciones fue por el incumplimiento de las frecuencias y horarios estipulados en la puesta en marcha del nuevo sistema. El Triunfo y Mayo fueron las empresas más infractoras.

Según los datos que maneja la Dirección de Control y Seguridad de Tránsito, entre el 1 de enero y el 18 de febrero de este año, se labraron 27 multas a empresas de colectivos por las irregularidades cometidas (11 sanciones se aplicaron durante el primer mes del año y 16 en lo que va del segundo). Y el principal motivo de estas infracciones fue el incumplimiento de las frecuencias y horarios con un 63%. Del total de multas, 17 fueron por esta causa. Luego siguen el mal estado de la unidad (4), el incumplimiento del Protocolo Covid-19, el no uso del cinturón de seguridad por parte del chofer y demás razones (con 2 sanciones cada uno).

Según la Ley de Transporte de Personas, no respetar las frecuencias es considerada una falta grave cuya multa varía entre los $134.400 (1.600 UF) y los $151.200 (1.800 UF), dependiendo de si hay reincidencia o la cantidad de días en que se demora el pago. De esta manera, el valor total de las multas podrá rondar, según estimaciones oficiales, entre $2.755.200 o $4.415.400, dependiendo si se trata de los valores mínimos o los máximos. (Aún hay infracciones sin resolver).

Otro dato es que las empresas más infractoras en este período fueron la Mayo, con 8 infracciones, y El Triunfo, con 7. Luego siguieron Albardón con 5, Alto de Sierra con 4, UTE con 2, y El Libertador con 1. "Cuando comenzó a funcionar el nuevo sistema con cobro del pasaje, iniciamos los operativos de control todos los días para corroborar irregularidades. Así detectamos que varias empresas no respetaban las frecuencias. Ahora que comienzan las clases vamos a intensificar los controles", dijo Carlos Romero, de Tránsito.

El funcionario agregó que para ello continuará el trabajo de los inspectores en las calles y que también se usarán las cámaras instaladas en las estaciones de transbordo para detectar irregularidades. A esto se podrá sumar la colaboración de los usuarios que a través de la App podrán denunciar cualquier mal funcionamiento.

Frente a esta situación, fuentes allegadas a las empresas de colectivos, dijeron que el incumplimiento de las frecuencia se debió principalmente a la falta de choferes por covid-19 y por el período de vacaciones, pero que ya se está normalizando la prestación del servicio.

NUEVOS RECORRIDOS

A partir de hoy, 31 líneas de la Red Tulum cambiarán parte del recorrido y Carlos Romero dijo que el cambio busca mejorar la "conectividad" de los chicos con las escuelas. Estas modificaciones se suman a las 10 que entraron en vigencia el miércoles pasado. "Estos cambios se realizaron en base a los reclamos y sugerencias de los usuarios, y busca mejorar la conectividad con las escuelas, pero también agilizar el sistema, es decir que los colectivos utilicen algunas vías más directas y así reducir los tiempos de viaje. En este aspecto se eliminaron algunas vueltitas innecesarias, pero sin que esto restrinja el servicio en alguna zona. Con estos cambios, el tiempo de viaje en algunos recorridos se acortarán entre 7 y 12 minutos", dijo el funcionario.

En cuanto al poco tiempo de aviso a los usuarios sobre estos cambios (el día previo a ponerlos en práctica), Romero dijo que se debe a que la mayoría fueron "modificaciones leves" que prácticamente no alteraron los recorridos. Además, sostuvo que desde el día previo los usuarios ya podían observar los cambios en la App. "Le hemos pedido a las empresas que en cada unidad afectada por las modificaciones se exhiba un mapa con el nuevo recorrido para que el usuario los consulte sin contratiempos, sobre todo aquellos que no usan la App", agregó.

Las líneas que desde hoy hacen un nuevo recorrido son: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 241, 242, 243, 244 y 246 (Mayo); D, 302 y 303 (Alto de Sierra); 322 y 345 (El Triunfo); línea B (UTE La Marina-La Positiva); 140 y 141 (El Libertador); y 401, 402, 403 y 406 (Albardón).

Atornillados al cargo

Por Julio Turcumán

En la normalidad de los gobiernos, de la política, si hay un cambio de ministro los funcionarios que venían con ese titular de Ministerio, se van también con ese cambio. No pasó en el Ministerio de Gobierno, vaya a saber por qué. Ya que evidentemente no respetan la tradición, al menos deberían irse por vergüenza. Y en el caso específico de Carlos Romero Grezzi, director de Tránsito y Planteamiento de Movilidad, pedir disculpas además. Romero es el responsable directo de haber casi hecho colapsar de críticas al sistema público de colectivos de la provincia. Su incapacidad para tomar decisiones transformó una buena idea en el foco de críticas de los ciudadanos hacia el Gobierno. Y sigue. No debería.