La palabra suicidio llegó a los oídos de todos los sanjuaninos en los últimos días y desde el Gobierno provincial dijeron que es un tema del que hay que comenzar a hablar como sociedad, para poder reforzar la prevención. En este contexto, especialistas locales hablaron con DIARIO DE CUYO para dar consejos a la hora de enfrentar esta temática con los más pequeños. Dijeron que responder todo lo que pregunten, dar información real y reforzar la autoestima son las claves para hablar de suicidio con los niños.

La muerte es parte de la vida y los niños tienen que saber de ella. Esta frase fue repetida por los especialistas consultados por este medio. Y si bien todos admitieron que durante años hablar de suicidio fue un tabú, celebraron que ahora se esté comenzando a sacar el estigma que tiene esta realidad. Es por esto que todos dijeron que es necesario que los niños reciban respuestas cuando pregunten por este tema.

Todos los especialistas dijeron que es importante que los chicos se enteren de estos temas por los mismos padres.

"Según la psicología del desarrollo, a los 7 u 8 años los niños entienden que la muerte es ineludible y que no se regresa a la vida. Es por eso que cuando los chicos comienzan a preguntar hay que decirles las cosas como son. Cuando consulten por el suicidio, hay que explorar qué ideas tienen, repreguntarles qué escucharon, qué entienden ellos sobre el suicidio, y recién ahí darles información. Tienen que ser respuestas cortas", dijo la psicóloga Silvana Bellotti. Al igual que ella, otros especialistas dijeron que es necesario, al hablar de suicidio, que los chicos entiendan que las personas que toman estas decisiones están enfermas y que sienten que no pueden ponerle fin al sufrimiento. Es por esto que hay que decirles que el suicidio no es una buena elección, pero tampoco hay que juzgar a las personas que se quitan la vida.

Para ayudarlos

"En la escuela no podíamos hablar sobre suicidio porque no había una norma que nos lo permitiera. Hoy en día, sí lo estamos haciendo. No de manera general, sino cuando surge el tema. Nos parece que responderles a los chicos cuando preguntan es lo que corresponde y si los papás no saben cómo enfrentar el tema, pueden pedir ayuda a los Gabinetes de las escuelas", dijo Cecilia González, directora de Educación Primaria del Ministerio de Educación y contó que en esos casos es necesario hablar con los chicos de las emociones y trabajar en el autoestima de ellos para que comprendan que todos tienen momentos de frustración y que eso se puede solucionar. En el mismo sentido, desde otros ámbitos como desde la religión y la psicopedagogía, dijeron que los adultos deben expresar sus emociones para poder enseñar, de manera indirecta, que los niños pueden decir cuándo están tristes, por ejemplo.

"Silenciar este tema del suicidio propicia la estigmatización. Con la idea de preservar a los niños, muchas veces ocultamos o mentimos y eso no está bueno. Pensamos que van a sufrir menos, pero corremos el riesgo de que no confíen en nosotros. Ocultar información muchas veces nos lleva a que reprimamos nuestros propios sentimientos. Es necesario compartir lo que nos pasa a los adultos, para que ellos -los niños- entiendan que no deben ocultar sus emociones. Además, hay que adaptar la información de acuerdo a la edad", dijo Federico García, psicopedagogo.

Por otro lado, los especialistas dijeron que hay que dejar claro que no hay formas ni buenas ni malas de morir. "La prevención en salud mental es indirecta. Es fundamental reforzar la autoestima de los niños, desde la primera infancia. Hay que enseñarles que pueden decidir, que pueden elegir, que son importantes. Hay que felicitarlos y acompañarlos lo más que se pueda en las muestras o actos escolares, por ejemplo. Así se hace prevención", agregó Cecilia Turiz, jefa del Psicología del Ministerio de Salud Pública, quien además dijo que es fundamental ver en qué contexto los chicos preguntan sobre suicidio. "No es lo mismo que pregunten cuando en la televisión se habla del tema, a que lo hagan de imprevisto. Ahí hay que indagar por qué lo preguntan, dónde escucharon hablar del tema y qué siente él sobre esa cuestión", agregó la profesional y dijo, al igual que todos los especialistas consultados, que es de vital importancia generar espacios de diálogo con los niños para que tengan confianza en los adultos que los rodean.

Actividades de prevención realizadas por Salud Pública

El sábado pasado, el Programa Prevención de Suicidio, del Ministerio de Salud Pública, realizó actividades de prevención. Y tras el doloroso caso de una adolescente que se quitó la vida en el Centro Cívico, Salud Pública hizo una fuerte difusión de las líneas telefónicas disponibles para pedir ayuda ante una señal de alarma. Son las líneas de emergencias 911 y 102, que atienden las 24 horas.

En este contexto, desde la cartera dijeron que este tipo de intervenciones, como la del sábado pasado, las realizarán en diferentes departamentos y lugares, para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles. La actividad del pasado 10 se realizó en el contexto del Día de la Prevención del Suicidio y hubo espectáculos musicales, clases de zumba, atención primaria de la salud y entrega de folletería informativa del programa.