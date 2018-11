Tras el escándalo que se desató en torno a la reina de Capital, Daiana Padilla, quien está denunciada por robo y estafa, DIARIO DE CUYO realizó un relevamiento en los municipios sanjuaninos para consultar si les parece necesario que se pida el certificado de antecedentes a las candidatas, para no llevarse esas "sorpresas". De 17 departamentos donde respondieron (no atendieron Valle Fértil ni 9 de Julio), en 12 (el 70%) dijeron que quieren incluir este requisito durante la edición 2020 de la Fiesta Nacional del Sol.



El martes pasado salió a la luz que Daiana Padilla está involucrada en una causa por robo y estafa con tarjetas de crédito (ver aparte). En este contexto en las redes sociales los lectores pidieron que se modifiquen los requisitos y que para evitar este lío los municipios pidan el certificado de antecedentes a cada una de las candidatas, al momento de la inscripción. Ante esto, la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan dijo que desde su cartera no incluirán este requisito, pero aseguró que las autoridades departamentales tienen la potestad de agregar condiciones a la hora de elegir sus representantes. Es decir, que si cada departamento quiere pedir este certificado está en su derecho. En este sentido, desde la mayoría de los departamentos los intendentes, o directores de Turismo o Cultura, dijeron que no sabían que estaban autorizados a poner requisitos extras.



En el relevamiento, desde 12 departamentos dijeron que apuntan a pedir el certificado de antecedentes. Si bien desde algunos municipios (Rivadavia, Jáchal, San Martín, Zonda y 25 de Mayo) aseguraron de manera rotunda que trabajarán para implementarlo, los otros (Chimbas, Rawson, Iglesia, Sarmiento, Angaco, Ullum y Pocito) dijeron que analizarán más detenidamente cómo agregar este requisito, pero admitieron que es necesario.



"Nos parece que una reina tiene que ser alguien que lleve una buena vida". "Creemos necesario pedir este requisito". "Vamos a hablar con Turismo para ver si nos autorizan a pedir ese certificado". "Es una forma de asegurarnos que no vamos a pasar por un escándalo como el de Capital". Estas fueron algunas de las respuestas que dieron los funcionarios de los departamentos consultados, quienes se mostraron a favor de pedir el certificado de antecedentes. De los 5 departamentos restantes hubo algunos que dijeron que no lo pedirán, otros que aún no saben. Entre los que no lo pedirán se encuentran Santa Lucía y Caucete; y los que no saben, Albardón, Calingasta y Capital.

La causa de la soberana

Ayer, el abogado de Daiana Padilla, la reina de Capital, dijo que esperan que hoy les entreguen una copia del expediente para avanzar en la causa y poder demostrar la supuesta inocencia de su defendida. "Se presentó Casiva -novio de la reina y también denunciado por el robo y la estafa- a declaración indagatoria, por eso no nos dieron la copia del expediente. La idea es ampliar la declaración de Daiana la semana que viene", dijo Leonardo Villalba.



Según fuentes judiciales la causa se inició por una denuncia de robo que se radicó en Semana Santa de 2017. Las víctimas del robo denunciaron que les sustrajeron hasta 2 tarjetas de crédito. Posteriormente, el damnificado averiguó que se efectuaron 6 compras con sus plásticos. Supuestamente en un local quedó filmada Daiana Padilla comprando con las tarjetas robadas, mientras que en otros negocios, los comerciantes conocían a Padilla, a su novio y a otro hombre de apellido Marinero, y así lo hicieron saber en sus testimonios.