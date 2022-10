La Municipalidad de la Capital comenzó la remodelación del bulevar de Avenida Rioja entre calles 9 de Julio y Estrada, en un tramo de 750 metros en Trinidad. La mejora de este espacio tiene dos razones: lo difícil que resultaba mantener el parquizado del bulevar, y ahorrar agua en el contexto de la crisis hídrica. Es por eso que comenzaron con la obra que tendrá un costo aproximado de $3.600.000 y que permitirá que el municipio ahorre 77.000 litros de agua al mes.

Germán Ramos, director de Obras de la Municipalidad de la Capital, dijo que el bulevar estaba dañado hace varios años. Sumado a eso, les resultaba "casi imposible" poder mantener el pasto. "Es que no tenía un buen nivel y tenía zonas más altas que otras, que hacía que el agua se desbordara y se desaprovechara. Eso a su vez afectaba la calle, que se llenaba de agua y de baches. Además, la tierra que había en el bulevar no era buena y no permitía que el pasto creciera normalmente", dijo el funcionario y comentó que por eso empezaron con los trabajos.

Sobre las mejoras explicó que en toda la zona del bulevar realizaron diferentes tipos de intervenciones. Nivelaron, colocaron tierra nueva y un empedrado. También soterraron el tendido eléctrico y colocaron nuevas luminarias. "Pasamos de tener 7 columnas a 11, además de 4 apliques que fueron colocados de manera ornamental para iluminar unas piedras de gran tamaño. Todo es iluminación led", contó y comentó que también colocaron algunos árboles autóctonos como el cina cina.

"Pusimos algunas especies que son resistentes a la sequía y no necesitan mucha cantidad de agua. También colocamos cactus", agregó Ramos y comentó que no descartan implementar este tipo de paisajes en otros espacios verdes, para economizar el uso de agua. Es que en este bulevar pasarán de usar 80.000 litros mensuales, a 3.000 litros en el mismo tiempo. Y sobre el diseño, dijo que además de llevar piedras de diferentes colores, repararon los cordones, colocaron esferas metálicas y hasta pusieron algunas macetas con otros ejemplares de bajo mantenimiento. "La idea es empezar a diseñar nuestros espacios y poder tener más en cuenta los condicionantes del agua. Caso contrario, se genera problemas", agregó Ramos y dijo que calculan que mañana la obra estará finalizada.