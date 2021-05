Cuidados. Los dos pumas cachorros rescatados en Barreal se encuentran en proceso de recuperación en el Faunístico. Allí reciben toda la nutrición necesaria y los cuidados veterinarios. Harán un concurso para ponerles nombre.

Creció la población de pumas en el Centro para la Recuperación de Fauna Silvestre Faunístico. Esto se debió que hace 15 días llegaron dos cachorros con apenas 15 días de vida, tras ser rescatados en Barreal, departamento Calingasta, donde un vecino los tenía en cautiverio. Ahora están en cuarentena y en pleno proceso de recuperación. Juan Castañares, director de Turismo de Rivadavia, dijo que se realizará una campaña de concientización medioambiental para combatir la caza furtiva de esta especie y que, en este marco, la gente podrá participar en la elección de los nombres de ambos animales.

Castañares contó que el proceso de recuperación comenzó hace un mes en Barreal y se prolongó por 15 días para mejorar su condición de salud y recién poder trasladarlos al Faunístico. "Agentes de Conservación descubrieron a estos pumitas el pasado 19 de abril en la casa de un puestero en Barreal, quien dijo que los encontró abandonados y sin la madre, y que decidió llevárselos para cuidarlos. Pero, a pedido de los agentes, los entregó para llevarlos al Faunístico, donde les pueden dar todo los cuidados", dijo el funcionario.

Durante 15 días los cachorros fueron atendidos y cuidados por los agentes de Conservación y un veterinario que determinó que tenían 15 días de nacidos y que estaban malnutridos y con signos de deshidratación. De esta manera fueron sometidos inmediatamente a un tratamiento que incluyó desparasitación, rehidratación y alimentación a base de leche con complemento vitamínico. Una vez que su estado mejoró fueron trasladados al Faunístico, donde continuaron con el proceso de recuperación. "Por ahora, los cachorros están en cuarentena y en proceso de destete. Se los alimenta con carne a la que se incorpora diferentes vitaminas. Como todo animal que llega a este lugar tras ser rescatado del cautiverio o víctima de caza, pasa un largo período en aislamiento y sin alojarse junto a los demás animales porque suelen llegar enfermos. Es una medida de prevención para preservar la salud del resto de la población", explicó.

Recién hallados. Cuando los encontraron, este era el aspecto de los cachorros. Estaban malnutridos y deshidratados.

Es por esta razón que los pumitas no están a la vista del público y así será hasta dentro de más de un año, tiempo en que se completa el proceso de recuperación y adaptación a su nuevo lugar de residencia. Como esto demora tanto tiempo, los animales se acostumbran al contacto con los humanos y a depender de sus cuidados. Es por esto que los pumas no podrán ser liberados ya que no podrán sobrevivir por sí solos en su hábitat natural, y deberán vivir en el Faunístico.

Para generar conciencia y fomentar la lucha contra la caza furtiva, el cautiverio y el tráfico de animales, es que se organizará una campaña medioambiental. A través de las redes sociales se difundirá fotos de ambos cachorros para que la gente los conozca, apadrine y elija un nombre. Esta campaña, según adelantó Castañares, arrancará la semana que viene.

Población felina en el lugar

11 son los pumas que actualmente conviven en el Centro para la Conservación de Fauna Silvestre Faunístico. Son 9 adultos más los dos cachorros que se incorporaron hace 15 días y que todavía deben pasar un largo proceso de cuarentena y adaptación, según los especialistas.