Traspaso. Los militares heridos en el vuelco entre Las Flores y Guardia Vieja fueron transportados a pie unos 150 metros hasta las ambulancias, que no podían ingresar al espacio verde donde aterrizó el helicóptero.

Un helicóptero que aterrizó ayudado por un hombre señalizando el punto con una sábana blanca. Camilleros que debieron cargar heridos unos 150 metros por el pasto con la tierra mojada, debido a a que las ambulancias no podían llegar a la aeronave porque las vallas de la avenida Circunvalación se los impedía, fueron algunos de los problemas que se vieron en el operativo de asistencia a los militares que sufrieron anteayer un vuelco entre Las Flores y Guardia Vieja, trasladados desde Rodeo a San Juan.



El aterrizaje ocurrió en un espacio verde ubicado en la Avenida Circunvalación entre el Acceso Este y 9 de Julio, para que luego unas ambulancias trasladaran a los 3 heridos (un cuarto había fallecido) hasta el Hospital Rawson. Matías Espejo, subsecretario de Medicina Preventiva, viajó junto a los accidentados y afirmó que ese sector del anillo de la autopista figura en protocolos como un helipunto, es decir que es apto para que los helicópteros puedan aterrizar, despegar, cargar y descargar personal, equipo y materiales. "Es un espacio muy amplio, con un margen de seguridad muy importante. Es espacio abierto, no confinado, permite aterrizar con mucha carga, como sucedió en esta ocasión".



Espejo aclaró que si bien esos helipuntos son definidos por la Dirección de Aeronáutica, sólo en casos que los accidentados presenten extrema gravedad es que se indica aterrizar en la Terminal de Omnibus. "No es más seguro aterrizar ahí en función de la cantidad de antenas en el techo y porque es un espacio confinado. Los márgenes de seguridad se reducen. Lo hemos utilizado en casos de pacientes de extrema gravedad", indicó el funcionario quien agregó que siempre se debe tener en cuenta el tiempo del traslado terrestre.

Volver a la terminal En agosto del año pasado se anunció que comenzarían las expropiaciones de los terrenos (ubicados detrás del Colegio María Auxiliadora) para edificar la nueva terminal de ómnibus. Y en el actual predio se contempla, entre otras obras, hacer un helipuerto.



Espejo admitió que en este helipunto (que no está identificado con la señal característica de un círculo con una "H" en su interior) las ambulancias no pueden ingresar desde el lateral de la Circunvalación hasta el lugar donde aterriza el helicóptero (incluso agregó que el viernes estaba anegada la superficie), pero afirmó que se realiza el traspaso de la aeronave al vehículo respondiendo a otra normativa, con los pacientes bien sujetos a las camillas, que son transportadas al menos por 4 personas capacitadas.



¿Es posible emplazar un helipuerto directamente en el Hospital Rawson? Espejo respondió que "en su concepción inicial, hace mucho tiempo, hubiera estado muy bueno prever un helipuerto. En diferentes oportunidades se estuvo evaluando poder montar uno, pero el lugar todavía no está determinado. Lo cierto es que es bastante complejo ya que el hospital está inmerso en el medio de la ciudad".