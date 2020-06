A contra reloj, con mucha ansiedad y empujados por las necesidades económicas, los gastronómicos comenzaron a trabajar para poner a punto los locales para la apertura del próximo viernes. Empezaron a cambiar las cartas, a probar códigos QR para que los clientes puedan tener en sus celulares los menús, a habilitar líneas para el pedido de reservas y hasta a tomar medidas para saber cuántas mesas y sillas deben colocar dependiendo del espacio que cada uno tenga. En este contexto, algunos dueños o encargados de restoranes, confiterías o bares dijeron que tienen poca expectativa y que esperan que la gente se acostumbre a salir a cenar más temprano porque ahora sólo pueden tener abierto hasta las 24.

A primera hora de la mañana, autoridades de Gobierno informaron que el sector gastronómico volverá a la actividad el próximo viernes y que se podrá concurrir a restoranes, cafés, confiterías, heladerías y otros locales de este rubro, de 8 a 20 los días domingos, lunes y martes, y de 8 a 24 los miércoles, jueves y viernes. "Estamos preparando todo para el lugar sea seguro. Estamos ansiosos para ver cómo reacciona la gente, creo que el viernes será un día muy importante. Tenemos poca expectativa porque el aislamiento afectó económicamente a muchas personas y pensamos que quizás la gente no gaste tanto en salir a comer o tomar algo", dijo Ricardo Azcona, del restó Perfetto. Al igual que los dueños de este local, otros gastronómicos dijeron que tomaron con mucha alegría la oportunidad de abrir y que están trabajando a full para poder tener lugares específicos para que la gente se desinfecte antes de entrar, que están reduciendo las opciones de los menús y que están analizando costos para que el negocio aunque sea les alcance para cubrir los gastos fijos como sueldo y alquiler, entre otras cosas. A la vez dijeron que temen un poco por los nuevos horarios y porque los sanjuaninos no acostumbran a salir antes de las 22. Debido a que el protocolo exige que reduzcan la cantidad de lugares para comensales, desde algunos locales dijeron que eso los llevó a reducir la cantidad de trabajadores y algunos organizaron turnos rotativos para que nadie se quede sin trabajo. "Nosotros tenemos un local grande e incluso teniendo la mitad de las mesas podemos tener mucha gente, pero hay locales más chicos y para ellos quizás sea muy difícil poder abrir. Trabajaremos con la mitad del personal", agregó Nahim Ahun, de Johnny B Good. Por su parte, Lucas Chicahuala, encargado de La Faustina, comentó que ayer estuvieron tomando medidas para ver cuántas mesas entran en el local y estuvieron analizando el tema de la carta virtual. Y si bien la mayoría se mostró contenta con este anuncio, hubo otros que no. "Yo tuve que reinventarme y puse un almacén donde estaba el bar. Por el momento no voy a volver al rubro gastronómico, con los cambios no puedo sostenerlo", concluyó Alberto Abocases, de Sr Beer.

El protocolo que rige en la provincia

El protocolo de los gastronómicos, quienes debieron hacer varias capacitaciones con personal del Ministerio de Turismo, prevé que los comensales deben tener una distancia de más de 2 metros y que se podrá asistir sólo con reserva previa para evitar colas afuera. Además prevé que se debe ingresar a los locales con cubrebocas, y cada establecimiento deberá dispensar a los clientes alcohol en gel para realizar la limpieza de manos y desinfectar las suelas del calzado al entrar. Se llevará un registro de asistentes para fines epidemiológicos, se eliminan los lugares de uso común como salad bars. Y podrán ingresar hasta 4 personas por mesa.