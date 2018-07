Hay equipo. Con Marcelo Barrenechea, jefe de Cirugía General del hospital Garrahan, y Pablo Medard, jefe de Cirugía Pediátrica del hospital Rawson, al frente del equipo, se efectuó la primera timectomía toracoscópica en la provincia.

Recientemente se realizó la primera intervención quirúrgica en la provincia en la que se trabajó en el tórax de un paciente y no hubo ni que tocar el esternón, cuando lo usual es que se deba romper para poder efectuar el procedimiento.



Debido a que el Hospital Rawson contaba con la infraestructura necesaria, viajó a San Juan Marcelo Barrenechea, jefe de Cirugía General del hospital Garrahan, para liderar el equipo que también presta sus servicios en el nosocomio sanjuanino para realizar la primera timectomía toracoscópica pediátrica, a una paciente de 16 años, afectada por una miastenia grave.



Es muy raro que esta enfermedad (neuromuscular, autoinmune y crónica) afecte a niños y adolescentes. Es una debilidad muscular que aumenta durante los períodos de actividad y disminuye después de períodos de descanso, pero afecta a los músculos esqueléticos (como los que controlan el movimiento de los ojos y los párpados, la expresión facial, la masticación, el habla y la deglución).



Debido a que el tratamiento con medicamentos no alcanzó los resultados esperados y a que el avanzado estado de la enfermedad llevó a la chica a necesitar asistencia respiratoria mecánica (por el debilitamiento de esos músculos), es que se optó por la solución en el quirófano, que consiste en extraer el timo, la glándula ubicada detrás del esternón, cuya función es madurar las células T, imprescindibles para el sistema inmune adaptativo.



Hasta ahora, lo usual en este tipo de operaciones es derivar a los pacientes del interior del país a que sean operados en el hospital Garrahan, donde se realiza esta técnica mínimamente invasiva en la que no es necesario tocar el esternón (que debía romperse para efectuar las operaciones a tórax abierto), sino que introduciendo una cámara y haciendo otras dos incisiones menores a 2 centímetros cada una, se extirpa el timo.



El área de prensa del nosocomio sanjuanino informó que "la cirugía duró alrededor de seis horas con un desarrollo normal para su complejidad y la paciente respondió favorablemente, con una internación posterior en Terapia Intensiva y Terapia intermedia de aproximadamente tres semanas, hasta recibir el alta. De todas maneras debe continuar con un tratamiento ambulatorio de seis meses para poder evaluar los resultados definitivos de la cirugía".



Esta operación es el primer paso para continuar efectuando cirugías en el hospital sanjuanino, trayendo al cirujano especializado en cada tema, en vez que el paciente deba viajar a Buenos Aires. Participaron en la intervención médicos clínicos de pediatría, neurología, anestesia, instrumentación, enfermería, servicio social y psicólogos pediátricos, kinesiólogos y áreas administrativas.