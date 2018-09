Escritor. Osvaldo Olmos es el encargado de escribir los cuentos que se basan en hechos e historias ocurridas en Pocito. Ya escribió 12.

Hay dos versiones sobre el origen de la zona bautizada "ánima quemada". Algunos dicen que allí se quemaron los cadáveres de los muertos en el terremoto del "44, mientras que otros aseguran que en esa esquina de calles Storni y 11, quemaron el rancho de un "borrachín", con él adentro. Lo único certero es que en ese lugar se encendían velas para rogar por las ánimas, y que esta historia será reflejada en el próximo cuento que nacerá del relato de los vecinos y que busca revivir la historia no contada de Pocito. La idea de esta propuesta literaria pertenece al grupo "Soy pocitano hasta el fin de los tiempos", integrado por gente nacida en este departamento, tanto de la que aún reside en estas tierras como la que lo hace en otros lugares del mundo.



"El objetivo es simple, pero ambicioso", dijo Osvaldo Olmos que no sólo es el administrador del grupo de pocitanos, sino también de darle forma literaria a los relatos de la gente. "Buscamos destacar y darle relevancia a los hechos y personajes que forman parte de la idiosincrasia de Pocito. Esos que no aparecen en ningún libro de historia, pero que fueron relevantes. Decidimos relatarlos para que se conozca parte de nuestras vivencias", dijo Olmos.



En este proyecto todos tienen cabida, especialmente aquellas personas que se animan a relatar una leyenda, un mito, una historia de amor y hasta algún asesinato que trascendió en el departamento por su crueldad. No es necesario que haya datos comprobables que ratifiquen la certeza de estos hechos, sino sólo basta que forme parte del recuerdo popular. "Cada relato que me llega lo transformo en un cuento corto para que la gente los pueda leer en forma rápida y sencilla. Es por eso que algunos incluyen dos o tres capítulos, sobre todo los referidos a las historias de amor. Producir estos cuentos es una tarea que me encanta porque me imagino cada una de las historias y las disfruto. La gente que leyó los cuentos me dijo que experimentó lo mismo. Cada vez que publico uno nuevo, recibo cientos de comentarios de personas que dicen que se acuerdan del hecho relatado. Y cada obra es compartida por pocitanos que viven en otros países así que podemos decir que estos cuentos ya son de alcance internacional", sostuvo el hombre.



Olmos contó que por el momento estos cuentos sólo se publican y difunden a través de las redes sociales, pero que no se descarta la posibilidad de publicar un libro con ellos.



Por amor al pueblo

Hace un par de año, y por la inquietud de algunos vecinos de Pocito, se formó el grupo "Soy pocitano hasta el fin de los tiempos", con la idea de compartir relatos y recuerdos compartidos en ese departamento. Con el tiempo, este grupo superó sus expectativas. Por iniciativa de sus miembros se organizó la Primera Fiesta del Reencuentro Pocitano que se realizó en la plaza departamental y con el apoyo del Municipio. Este evento sirvió también para difundir el talento local, ya que los artistas que actuaron durante las tres noches que duró el mismo, son oriundos del departamento.



Este grupo continúa en vigencia y organizando diferentes actividades para difundir la historia de Pocito. En sus inicios tuvo 16 miembros, pero actualmente tiene más de 5.000. La mayoría se trata de vecinos que aún residen en el departamento, pero con el pasar del tiempo se agregaron pocitanos que residen en diferentes partes del mundo y que también aportan ideas y datos al grupo para revalorizar la historia de la tierra que los vio nacer.