Inédito. José Luis Garcés está al frente de la histórica agencia y confitería en Jáchal, donde se confeccionó la boleta ganadora de los casi 30 millones de pesos del Quini 6. El afortunado vencedor llevaba 15 años reiterando la jugada.

Lo único que se sabe hasta el momento es que el afortunado jachallero que se convirtió anteanoche en el único ganador de la "Tradicional La Segunda" del Quini 6 es un jubilado que integra una familia de trabajadores y que hace 15 años viene reiterando la misma jugada. El premio, de casi 30 millones de pesos, no tiene antecedentes en el departamento norteño y ayer fue tema de conversación obligado en todos los ámbitos y tendencia en cualquiera de las redes sociales.



"Mi hijo me va contando de todos los nombres y oficios que se van publicando y que los va viendo por teléfono, pero ninguno hasta ahora fue correcto", orientó José Luis Garcés, el agenciero y quizás la única persona que conozca realmente el nombre del ganador, quien se comprometió a no revelar ningún dato de la persona que acertó con los 6 números, bajo el argumento que todavía no se habían puesto en contacto.



Incluso, Garcés afirmó que posiblemente el jachallero del que todos hablan no sepa que es el protagonista de una de las historias del año en San José y alrededores: "Muchas personas vienen a jugar y luego traen las boletas para chequear directamente acá si ganaron algo, no consultan los resultados en los medios". Como todavía el misterioso jugador no se puso en contacto con Garcés, la teoría que no se haya enterado está argumentada.



Garcés sí supo desde antenoche que en su agencia se confeccionó la única boleta que acertó los seis números para llevarse el pozo de 30 millones de pesos. Cuando anotó los números sorteados, sabía que era familiar la combinación. Controló en sus datos y confirmó que esa jugada que lleva 15 años continuos había conseguido la coincidencia plena con un sorteo. Así fue que ayer pasó la mayor parte del día siendo entrevistado por medios de la ciudad, la provincia y de otros puntos del país. La agencia, habilitada desde los años "60 en la misma sede que la confitería que abrió su abuelo el 26 de septiembre de 1928, fue un desfiladero de conocidos que pasaban a felicitar y de paso chequear si el ganador era el dato que ya tenían. Pero el misterio, continúa.

Los números

El ganador acertó los números 01, 03, 04, 15, 24 y 39, de la "Tradicional La Segunda" del Quini 6, por un monto total de 29.811.899,12 pesos.

Debido al impuesto aplicado sobre los premios obtenidos (27,9%), el ganador deberá descontar $8.317.519,85 de la suma. Neto, son $21.494.379,27

Para el agenciero también queda un premio, que es del 1% del monto. Los 298.118 pesos cubrirán algunas deudas, adelantó Garcés.



"Me imagino que el ganador aún no lo sabe, porque se hubiera contactado".

JOSÉ LUIS GARCÉS -Agenciero