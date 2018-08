La escuela. El establecimiento es rural y actualmente están construyendo el edificio nuevo, por eso la cocina funciona en un módulo. Los chicos ingresan por un costado de la obra.

Un video generó revuelo en la escuela 12 de Agosto, en Pocito. Esta filmación, que fue hecha por un grupo de mujeres anónimas, muestra que supuestamente la directora da alimentos vencidos a los chicos y que muchos productos son guardados en vez de ser entregados a los alumnos antes de que llegue la fecha de caducidad. Los papás dijeron que la situación es real, mientras que Mary Díaz, la directora de la escuela, no quiso dar declaraciones. Por su parte, Patricia Basualdo, directora de Educación Primaria del Ministerio de Educación, dijo que enviaron supervisores a comprobar la situación en la escuela del Quinto Cuartel.



Si bien no se sabe quién filmó el video, se viralizó rápidamente y llegó a los padres de los alumnos de la institución. En las imágenes se ve cajas con alimentos vencidos en 2013 y 2014, que permanecen guardados en la escuela y que supuestamente en ocasiones son entregados a los niños para que se lleven a sus casas. Las mujeres que relatan la situación muestran, además, alfajores que fueron donados por una docente y que supuestamente nunca fueron entregados a los chicos. Es más, dicen que hace tiempo, algunas maestras recibieron la orden de entregar los alfajores, pero sin el envoltorio para que no se notara la fecha de caducidad.

"Si la situación existió, es inadmisible. Vamos a esperar el informe de la supervisora".

PATRICIA BASUALDO Directora de Educación Primaria

Además de hacer este reclamo, las personas que filmaron resaltan en el video que esta situación ya fue advertida en el Ministerio de Educación, pero que no recibieron respuestas. Por su parte los papás de alumnos del nivel primario (no quisieron identificarse por miedo a represalias contra sus hijos), dijeron que en ocasiones los chicos llegaron con comidas vencidas. "Yo tiré todo, pero hubo mamás que las trajeron de vuelta a la escuela", dijo una de las madres.



Consultada sobre este problema, la directora de la escuela no quiso hablar. Sólo se limitó a decir que iba a hacer declaraciones al personal del Ministerio de Educación. Mientras que desde esta cartera, comentaron que ellos nunca recibieron un reclamo anterior y que estaban haciendo averiguaciones para constatar la veracidad del video.