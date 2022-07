Ullum volvió al centro de la polémica en un tema relacionado a los perros callejeros. Es que, a través de las redes sociales, proteccionistas locales denunciaron que encontraron cerca de 20 animales muertos en un campo. Esto generó indignación en la gente, mientras que el intendente de este departamento, que hace unos meses presentó un proyecto para que los animales callejeros sean sometidos a la eutanasia y luego lo retiró, dijo que no puede asegurar que esa matanza haya sucedido en esa zona. "Nosotros no vimos nada y no podemos ni negar ni asegurar que esas imágenes sean de Ullum", dijo Leopoldo Soler y resaltó en varias oportunidades que no son responsables del supuesto envenenamiento de los animales. Esto, porque en las redes los acusan de eso.

"Se ha viralizado una dolorosa imagen vivida en el departamento de Ullum. Un numeroso grupo de perros ha sido cruelmente asesinado con un veneno muy potente. No solo eran perros en situación de calle, también fueron perros con familia. Llama la atención que este cruel asesinato haya sucedido en la misma localidad donde hace unos meses, el mismo intendente, dio la orden de crear un centro de sacrificio de perros en situación de calle". Esto dice una de las tantas notas que circularon, como reguero de pólvora, a través de las redes sociales.

"Cerca de la municipalidad -de Ullum- hallaron más perros muertos y sí están al tanto".

EMILIA MERINO Proteccionista

En el mismo sentido, Emilia Merino, una de las referentes de las proteccionistas en San Juan, dijo que estaban "indignados" y que ellos "armaron" un video en el que muestran los perros muertos para poder poner en alerta a la comunidad. "No hicimos denuncia policial, ni nada formal, porque de las demás matanzas de perros -en Rawson y en Pocito, según lo que explicó- hicimos denuncias y hasta estuvimos en la banca del vecino, pero nadie hace nada. Entonces, esta vez hicimos denuncia pública en las redes sociales. La Justicia no investiga y el Gobierno ni se preocupa por estas muertes. No se busca evidencia", dijo Merino y comentó que según lo que ellos saben el veneno usado es "carbofurano" por la rapidez con la que mató a los animales. "El señor que filmó el primer video iba con su perro y de sólo oler a los demás animales se murió", agregó, mientras que en las redes los comentarios estallaron contra Soler.

"Queremos que nos digan dónde encontraron los perros. Nos parece todo muy raro". LEOPOLDO SOLER Intendente de Ullum

Ante esto, el intendente de Ullum salió con los tapones de punta, defendiendo al municipio. "Se lo juro por mi madre que no tengo conocimiento fehaciente que eso -por los videos y fotos- sea en Ullum. No sabemos si es verdad o es mentira, pero sí me causa molestia que una señora proteccionista señale como que nosotros salimos a matar perros", dijo Soler al iniciar la charla y comentó que nadie les informó dónde están o estaban los perros para poder corroborarlo. Sin embargo Merino dijo que el mismo municipio levantó los animales muertos.

Por otro lado, y defendiéndose de las acusaciones de los usuarios de redes sociales, el intendente reiteró que él no permitiría que desde el municipio se envenene a los perros. "Nadie quiere matar animales. Yo propuse lo de la eutanasia para evitar este tipo de matanzas. Esta vez, por lo que dicen, murieron perros indeseados y peligrosos y otros que eran mascotas. Con la eutanasia sólo iban a morir los que nadie quiere y son agresivos", dijo el funcionario y pidió que si algún vecino del departamento ve una situación extraña con los animales que denuncie en el municipio. "Si es verdad que se usó ese veneno que ellos dicen, que avisen dónde, porque es riesgoso para la gente también", concluyó Soler.