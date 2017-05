La revista. Tierra con cuerpo y alma es el título interno de la nota, que además muestra en un mapa las cuatro provincias. Además ofrece información de cada una de ellas, en otras páginas.

La promoción del turismo enológico es una de las apuestas fuertes de la provincia. De hecho, la Ruta del Vino sanjuanina es la gran vedette para atraer a los turistas. Sin embargo, San Juan quedó afuera de una publicación, de Aerolíneas Argentinas, que promueve como destinos enológicos a 4 provincias argentinas. La nota describe ‘las mejores zonas vinícolas del país‘ y corresponde a la edición del mes de mayo de la revista Alta, que se entrega gratis a los pasajeros de Aerolíneas Argentinas. Incluso los que vuelan rumbo a San Juan.



Esta publicación causó revuelo y enojo entre algunos pasajeros e incluso la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, dijo que San Juan debería formar parte de esa nota. ‘Respeto el enfoque del periodista, pero me parece que San Juan debería estar incluida en la nota. La provincia hoy representa a la vitivinicultura del país, no sólo por la importancia de la producción, sino porque ocupamos un gran lugar en el turismo enológico‘, dijo la ministra. Este medio trató de comunicarse con Aerolíneas Argentinas, sin éxito, aunque desde la editorial Octubre, que escribe y diseña la revista, dijeron que ellos no son responsables.



La nota de tapa se titula ‘Los caminos del vino‘, comienza en la página 42, precisamente en la sección Destinos y habla sobre los viñedos, bodegas y todo el turismo enológico de las provincias de Salta, Mendoza, Río Negro y Neuquén.



Las define como las mejores zonas del país, mientras que San Juan, que es la segunda productora de vinos de Argentina, quedó afuera. ‘No sé cuál fue el enfoque. En otras oportunidades la revista tuvo notas de mitos y leyendas y fue incluida la Difunta Correa.



Sí creo que deberíamos ser parte de la nota, porque el turismo del vino de San Juan ocupa una parte importante del turismo enológico de todo el país. Por ejemplo, estuvimos en Madrid Fusión con los vinos de San Juan, porque tenemos una participación importante en lo relacionado a esta oferta, en el mundo, y todo avalado por el Ministerio de la Nación‘, agregó la ministra. Mientras que Daniela Forti de la editorial Octubre explicó que ellos hacen las notas de Destino que Aerolíneas Argentinas pide. ‘Para este número, pidieron estos destinos y no nos plantearon a San Juan‘, dijo.