En medio del avance de la tercera ola de covid, varios municipios locales decidieron empezar a trabajar nuevamente en burbujas, para evitar que los contagios se multipliquen más rápido de lo que sucede actualmente. Zonda, por su parte, tomó una decisión inédita: dio licencia por 14 días a todas las empleadas municipales. Esto generó polémica entre los vecinos y en las redes sociales, pues consideran que la decisión es "discriminatoria". El intendente de Zonda, Miguel Atámpiz, dijo que tomaron esta decisión, junto al presidente del Concejo Deliberante y algunos concejales: "Es que casi todas son madres", argumentó, para agregar que con esa medida se está protegiendo de contagios a las familias zondinas.

"A fines de diciembre teníamos 1 caso por día y en los últimos dos días, tuvimos 150. Tenemos una población muy chica y esa cantidad es significativa. Entonces, tomamos la decisión para proteger a las mujeres, que son el 80% de nuestros empleados. Las mujeres son las que llevan adelante las familias", dijo el intendente y añadió que la medida alcanza a unas 400 empleadas que son planta permanente, becadas, contratadas o monotributistas. A la vez dijo que esta decisión tuvo el respaldo de algunos concejales. Esta licencia regirá por 14 días y el mandato es que las mujeres se queden aisladas en sus viviendas. En el mismo sentido, Sergio Martínez, presidente del Concejo Deliberante, agregó que a ellos la decisión les pareció acertada. "Muchas mujeres tienen chicos y son madres solteras. Por precaución se decidió darles licencia", agregó.

Esta medida fue informada a través de las redes sociales y generó muchas quejas. Incluso, algunos concejales, que pidieron no ser identificados, dijeron que "no sabemos cómo se tomó la resolución", "nos enteramos por las redes" y "no entendemos por qué los varones no". En coincidencia, por Facebook los vecinos tildaron la medida de "machista" y preguntaron: "¿Los hombres no se contagian acaso?".

Al borde de otro récord de contagios

Según detalló Salud Pública provincial, ayer fueron registrados 3.206 nuevos contagios de coronavirus en todo San Juan, la segunda cifra más alta en lo que va de la pandemia. De este modo el total acumulado de casos desde el principio ya roza los 110 mil. Además, ayer fallecieron dos pacientes que estaban internados en el Hospital Privado: una mujer de 78 años, oriunda de Capital, y un hombre de 80 años, de Pocito.

Hasta anoche, 65 personas permanecían internadas.