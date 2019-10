Indagatoria. Rodolfo Ridao ayer realizó declaración indagatoria ante el juez Mario Parrón, titular del 5to. Correccional.

Rodolfo Ridao se presentó ayer a la declaración indagatoria por la que fue citado en el 5to Juzgado Correccional, a cargo de Mario Parrón, y negó que haya amenazado o lesionado a Claudia Vázquez, tal como anticipó en su edición de anteayer DIARIO DE CUYO.



Ridao, dueño de radio Bohemia fue denunciado por Vázquez, locutora y productora comercial de esa emisora, en la tarde del martes de la semana pasada, luego que irrumpiera en la mañana en el estudio mientras Vázquez conducía su habitual programa, para despedirla, en un tono muy agresivo e insultándola. Un pasaje "salió al aire" y una oyente llamó al 911 por el nivel de violencia.



Ayer, el abogado de Ridao, Elmo Migani, arribó primero a Tribunales y aseguró ante la consulta periodística que "no ha habido lesiones, no ha habido contacto físico", negando una de las acusaciones de Vázquez contra Ridao. La locutora subió ese mismo martes dos grabaciones contando las violenta situación. En la segunda adjuntó fotos en las que se ven numerosos rasguños en sus brazos y parte superior de torso.



Migani dio una versión contraria: "Por un lado, después del llamado al 911, cuando fue la Policía, ella nunca manifestó que tenía lesiones. Por otro, en la primera declaración que ella produce, no tenía lesiones y tampoco manifiesta que tenía lesiones".



En tanto, Ridao evitó el contacto con la prensa y también una manifestación mujeres apoyando a Vázquez. Fue escoltado por la Policía, que lo ayudó a ingresar por una puerta lateral del edificio en un intento por escabullirse y no tener que brindar declaraciones públicas.



Luego de varios días de silencio, Vázquez empleó una red social anteayer para anunciar que regresa al trabajo.