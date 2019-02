El ex Nochero desplegó todo un arsenal de ritmos y estilos. El camino de la fusión sonora con registros latinoamericanos, es la característica actual que impuso en su show. (FOTOS: MAXI HUYEMA)

Inmediatamente después de la puesta del espectáculo final de 'El Calor de lo Nuestro', todo se acomodó rápidamente en el escenario. Los músicos en sus puestos y la voz melosa del solista Jorge Rojas irrumpió para dar el cierre definitivo a la edición 2019 de la Fiesta Nacional del Sol. El último recital en el Costanera Complejo Ferial no tuvo desperdicio alguno, ya que el cúmulo de emociones ante los convites del ex Nochero, circularon entre momentos de nostalgia, de romanticismo, de reflexión y, sobre todo, espacio y tiempo para escuchar. La propuesta del cantautor no fue diferente respecto a anteriores presentaciones que realizó en la provincia: un popurrí de sus mejores hits, la inclusión de bailarines en vivo, puestas de luces y proyecciones audiovisuales. En esencia la estructura del show fue sencilla, hilvanando climas de intimidad en algunos pasajes, como también ofreciendo canciones que animaba a la platea -en su mayoría femenina- a bailar y hacer coros de acompañamiento. Pero la novedad, fue la incorporación de su nueva producción 'Mi cantar', que fue la primera canción con la cual arrancó la velada, y que pertenece al álbum homónimo (recientemente publicado en diciembre pasado). Rojas invitó a escuchar, no sólo a las espectadoras que vienen siguiéndolo desde hace años, sino también a nuevos oídos quienes descubrieron en el artista un intento de despegarse de su pasado "Nochero" y de su formato folklórico-romántico tradicional a través de la incursión de variados estilos.

Como es habitual en sus espectáculos, Rojas puso canto y coreografías en escena, para hacer más atractiva la propuesta, tanto desde lo sonoro, como lo visual.



Otra pieza del álbum 'Mi cantar' que ejecutó fue 'Un humano más', donde dio otro mensaje ético; y en 'A todo corazón -compuesto por Peteco Carabajal- lo realizó con un arreglo diferente al original dándole una impronta más cercana a los típicos ritmos folclóricos bolivianos.



Para el segmento más romántico, se escuchó 'Demasiado tarde', 'Olvida que te he amado' y 'El secreto de tu vida', entre otras. La faceta salsera le salió bien con 'La Vida' y en clave de carnavalito 'Hoy voy a verte de nuevo', de Gloria Estefan. Al cumplirse una hora de recital, el solista amagó con irse y provocando el griterío de las mujeres que no querían que se vaya, Rojas les dijo: 'Que linda noche, la verdad un honor estar con ustedes, en este predio que dieron espacio a tanta muestra de arte. Para completarme me faltaría una cosita: escucharlos cantar con el corazón. ¿Se animan? ¿Tienen ganas?' y ante el afirmativo rotundo de sus fans, la banda musical ejecutó la instrumentación de 'No saber de ti'. Después de su hit 'Vuelvo', clausuró su actuación y dio su saludo final: 'Muchas gracias San Juan, es un enorme placer. Gracias por su cariño y sus aplausos', prometiendo volver en otra oportunidad para reencontrarse con sus admiradoras.





En el medio de la platea, los jóvenes se pusieron a bailar desde zambas, salsa, vidalas y hasta un hit de Rodrigo en clave de cuarteto.



'Que linda noche, la verdad un honor estar con ustedes, en este predio que dieron espacio a tanta muestra de arte'.





Mixtura sonora



La fusión estuvo bien marcada entre el folklore con el rock, el pop latino, la cumbia, la salsa, el bolero y la balada. Incluso, recurrió a obras con letras profundas, tales como 'Lo que el tiempo me enseñó', una canción del artista uruguayo Tabaré Cardozo, cuya letra exquisita habla de las injusticias sociales y de la memoria histórica latinoamericana.





Cuartetazo



Antes de finalizar el show, el solista dio una perlita sorpresiva con 'Lo mejor del amor' (un clásico de Rodrigo Bueno) y sin problemas transitó las líneas del cuarteto cordobés. Las fans quedaron encantadas y no sólo eso, muchos espectadores se levantaron de sus asientos para ponerse a bailar, formando parejas.