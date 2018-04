Desde la Municipalidad de Rivadavia informaron sobre las prestaciones de servicios para hoy y mañana. El edificio municipal no atenderá durante ambos días por el feriado.



La recolección de residuos domiciliarios será normal, durante la jornada de hoy, mientras que mañana este servicio no funcionará. Lo mismo sucederá con la recolección de verdes o escombros. Sobre el funcionamiento del Parque Faunístico, dijeron que hoy abrirá con el horario habitual, pero que mañana no tendrá actividades. Por su parte, el Camping Municipal de Rivadavia y Camping El Pinar abrirán sus puertas con el horario habitual, inclusive mañana.