Desde hace un par de semanas, Natalia Flores, prácticamente no duerme. Pasa las noches en vela y haciendo guardia para evitar que los ladrones vuelvan a ingresar a su casa como aquella noche en la que le robaron la moto que estaba en el fondo de la vivienda. Vive sola en el Lote 20 y teme que los delincuentes la lastimen. Es por eso que también participó en una iniciativa vecinal para frenar la ola de robos que se registró entre fines de abril y principios de mayo en La Bebida, departamento Rivadavia. Según dijeron los vecinos, en 10 días hubo al menos 15 robos en domicilios, motivo por el cual se unieron para pedir más seguridad. Presentaron un petitorio en la Policía y están a la espera de una respuesta.

"Ya no se puede vivir tranquilo en La Bebida. Es tierra de nadie. A los dos días de que me robaron a mí, le robaron la moto del interior de su casa a otra vecina y después la bicicleta a un vecino. Lo que más nos alarma es que los delincuentes entran sin importarles si hay alguien adentro. Por eso pedimos más seguridad", dijo Natalia Flores.

Lo mismo sostuvo Rubén Montenegro, propietario de una carnicería sobre calle Río Gallegos a la que intentaron robar a principio de mes. Los delincuentes no lograron concretar su objetivo porque el hombre salió a ahuyentarlos sin pensar en el peligro al que se exponía. "A las 5 de la madrugada me desperté por los ruidos cuando los ladrones rompían la reja para entrar al negocio. Los espanté a los gritos. Desde entonces ya no vivo tranquilo en ningún momento porque a la vecina de al lado le robaron la moto de adentro de su casa al mediodía. Necesitamos más presencia policial", sostuvo el hombre.

Más presencia policial fue uno de los puntos que los vecinos de La Bebida incluyeron en el petitorio que el lunes pasado le entregaron al comisario a cargo de la Comisaría 34ta, Mauricio Bustos. Ahora esperan una respuesta. "En este último tiempo la ola de robos en las zonas aledañas a Ignacio de la Roza entre Pellegrini y Morón ha crecido notablemente. A mí me vaciaron el local de venta de accesorios para celulares. Por eso decidimos tomar cartas en el asunto y con la esperanza de que se hagan eco de nuestro pedido. En 2015 también pedimos mayor seguridad y conseguimos que instalaran 3 cámaras de sobre Ignacio de la Roza, pero no son suficientes", dijo Enrique Gavia, uno de los vecinos impulsores del petitorio presentado.

En el mismo, los vecinos pidieron la instalación de más cámaras de seguridad y de más puestos policiales fijos, ya que actualmente hay sólo dos, uno en Ignacio de la Roza y Pellegrini y el otro en el Lote Hogar 34. También solicitaron rondas nocturnas, ya que dicen que durante el día hay presencia policial permanente en las calles, pero que se termina pasadas las 22. "La noche que presentamos el petitorio en la Comisaría 34ta conocimos al comisario, Mauricio Bustos, que acaba de asumir como jefe de esta seccional en reemplazo del anterior. Se mostró muy atento y comprometido en buscar soluciones. Quedamos en reunirnos nuevamente dentro de 15 días para ver qué respuesta nos tienen", dijo Gavia.

DIARIO DE CUYO intentó hablar con el comisario Bustos para conocer su opinión sobre esta situación en La Bebida, pero no respondió los llamados.



Zona de arrebatos

Por la obra del acueducto Gran Tulum sobre Avenida Ignacio de la Roza entre Pellegrini y Morón el tránsito permanece cortado en este tramo y los vehículos deben circular por calle 9 de Julio, paralela a la avenida. En esta calle se improvisaron paradas de colectivos donde los pasajeros son blanco frecuente de arrebatos.