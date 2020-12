El conflicto político entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que conduce el macrista Horacio Rodríguez Larreta, y el Gobierno nacional por los fondos de coparticipación federal quedó reflejado ayer en la firma del Consenso Fiscal 2021. Es que el jefe porteño fue el único mandatario que no apoyó la medida y no rubricó el acuerdo. Si bien San Luis y La Pampa tampoco plasmaron su sello, no lo hicieron porque no habían adherido al pacto fiscal anterior de Macri, pero sí manifestaron su adhesión. Así, la Ciudad le hizo un vacío al planteo nacional.

En el medio de esa situación, Fernández destacó que el país le reclama a los dirigentes "trabajar unidos, más allá de pertenencias partidarias" y que lo firmado entre la Nación y la mayoría de las provincias es el "mejor corolario" para ese "trabajo conjunto". Además, el presidente lanzó frases sugestivas contra la administración macrista al indicar hay una "responsabilidad que tenemos que tener para seguir adelante". Al respecto, aclaró que, cuando hablaba de "responsabilidad", no lo hacía con el sentido que le dieron "años atrás", cuando "la responsabilidad significaba ajustar. La responsabilidad de la que hablamos es de cómo vamos a crecer y de la sensatez que tenemos que tener para poder crecer", afirmó. En ese sentido, expresó que le produce "asombro" cuando escucha decir que el Gobierno nacional está promoviendo un ajuste para el año que viene.