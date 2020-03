El músico puertorriqueño cantó lo mejor de todo su repertorio en la cuarta noche de recitales de la Fiesta Nacional del Sol. Fue una velada romántica para miles de fanáticas.



Cautivadas por la personalidad y la presencia del puertorriqueño Luis Fonsi en medio de estelas de fuego, columnas de humo y rayos laser, las mujeres sanjuaninas bailaron y cantaron desbordadas de alegría. El recital estuvo siempre con ritmo festivo bien en alto, sostenido por efectos visuales y una puesta coreográfica que eran parte de una performance alineada al estilo de shows del pop centroamericano. Tal como lo había predicho horas antes en la prueba de sonido durante la tarde del viernes, en su cuenta de Instagram: "será una tormenta de mucho ritmo y amor. Esta noche dejo mi alma en este escenario".



Efectivamente, los hechos confirmaron que hablaba en serio. El artista le puso mucho calor latino y ratificó su carácter romántico en el escenario, brindando diferentes atmósferas, interactuando permanentemente con las espectadoras -que eran mayoría que los hombres en todo el campo, platea y tribunas- en los momentos de más intimismo del show, que hubo varios, como por ejemplo con "Quién te dijo eso".

Las puestas coreográficas fue una de las constantes del show. No sólo se destacó en lo musical, también en el baile, con movimientos que hicieron suspirar a las fans.



El artista tuvo también varios gestos de gratitud por estar en el escenario San Juan por primera vez: "esto no es una fiesta más, es una fiesta especial para mí", dijo al contemplar una marea de personas a su alrededor cuyas voces coreaban su nombre bien fuerte.



El hilo del espectáculo que fue transitando el cantante, fueron las canciones de su reciente álbum discográfico "Vida", cuya estética visual estaba representada en las pantallas verticales de fondo, hasta sus más grandes éxitos que los fue entregando para la segunda mitad del encuentro. También fue variando el vestuario y las coreografías que le daban bastante dinamismo a la propuesta, en el que transitaba la balada romántica, el pop y el reggaetón y algunos clásicos ochentosos como "All night long (All Night)" de Lionel Richie (en inglés), cuya interpretación fue notable, ya que trajo muchos recuerdos de la época al escucharlo en vivo.

Las chicas no paraban de gritar y alabarlo. Desde las tribunas a las primeras filas, filmaron todo el recital para llevarse un lindo recuerdo.



Pero como Fonsi se sentía muy alejado del público -que la mayoría abandonó las sillas plásticas para amontonarse en el vallado- caminó hasta el pie del escenario para hablarles: "las veía muy lejos, ahora sí, me siento más cerca. Quiero tener la oportunidad de conocerlas. ¿Quién vino con su pareja o quién está soltera?" intentaba así hacerlas entrar en clima romántico para la canción "Sola" y "Si tu quedas conmigo".



En otro pasaje, vino el turno del hit "Bailalo" para hacer el cambio de ritmo y hacerlas bailar por un buen rato. Sonaron varios éxitos como "No eres tú, soy yo", "Corazón en la maleta", "Aquí estoy yo" (hit que es furor junto a David Bisbal) y "Calipso". Antes de despedirse, Fonsi hizo una pausa para expresar lo emocionado que estaba en San Juan y el calor que recibió de sus seguidoras y como muestra de agradecimiento, les regaló "No me doy por vencido". Y como las chicas no querían que su ídolo se fuera tan pronto, vino el inevitable tema que esperaban todo el tiempo: "Despacito" que fue la coronación de una velada mágica y romántica.

Llegaron de diferentes ciudades del país y del extranjero: Mendoza, Tierra del Fuego, Catamarca, Córdoba y hasta una fan de Alemania a ver en vivo a la figura caribeña.



FOTOS MARIANO ARIAS



Celeste y blanca

En el medio del show, Fonsi se vistió de celeste y blanco, cuando abrazó la Bandera argentina y se la puso al cuello. Fue una muestra de gratitud por el cariño que recibió del público local durante el encuentro, además, agarró una cámara y filmó a sus seguidoras.

Aguante la viola

En el pasaje de baladas, el cantante y los músicos se sentaron frente a las espectadoras y en una línea de cinco guitarras acústicas, hicieron un "desenchufado": "es un recorrido por los 21 años de música que ustedes me han regalado", les dijo.