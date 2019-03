Calle inundada. Los vecinos de la ciudad de Caucete estaban muy enojados porque el agua inundó toda la calle y ellos no tenían qué beber.



Indignados. Así estaban los vecinos de la ciudad de Caucete ayer en la mañana. Es que, por segunda vez en una semana, amanecieron con las calles inundadas de agua potable. Es que, mientras una empresa trabajaba en la construcción de las cloacas, rompió el caño matriz que abastece a gran parte del departamento. Desde OSSE reconocieron la falla de la empresa. Juan Carlos Caparrós, el presidente de OSSE, dijo que hubo unas 15.000 personas afectadas por este accidente.



El funcionario explicó que el conflicto comenzó el lunes pasado. ‘La empresa que estaba excavando para las cloacas no rompió el caño con una máquina, sino que se le produjo el desmoronamiento en una zanja de un bloque de hormigón y eso dañó la cañería‘, detalló el presidente de OSSE. A la vez dijo que en ese momento se hizo una reparación al caño, similar a un parche, pero ayer esa cañería volvió a presentar pérdidas y antes de que el problema fuera mayor se decidió hacer el cambio del caño. Es por eso que hubo un verdadero caos: además de la inundación ayer unos 15.000 vecinos no tuvieron agua potable en sus casas. Incluso, los chicos de varias escuelas no tuvieron clases por falta del suministro de agua potable.

El arreglo. Personal de OSSE se encargó de hacer la reparación de la cañería para restituir el servicio de agua potable, que ayer se normalizaba.



Caparrós dijo que ayer al mediodía el caño ya estaba reparado, es por esto que anoche al cierre de esta edición, el agua volvía paulatinamente a las zonas afectadas. Y si bien desde OSSE explicaron las razones de la inundación y falta de agua, los vecinos estaban indignados.



‘El lunes tuvimos la calle que parecía una laguna y ahora nos pasa otra vez lo mismo‘, dijo Anabela Ibáñez, una de las vecinas. La mujer, que además tiene un comercio en la calle Diagonal Sarmiento, que es la que se inundó dos veces en una semana, agregó que además de no tener agua para beber, su local permanecía vacío porque la gente no tiene por dónde cruzar para llegar a hacer las compras. ‘Rompen la calles y nos dejan sin agua. Es una vergüenza‘, dijo Ulises Díaz, otro vecino afectado. Mientras que los demás comentaron que están cansados de los problemas que se generan en torno a la construcción de las cloacas.

Más anegamiento. El agua se adueñó de la calle Diagonal Sarmiento, la principal del centro caucetero, y algunas otras calles del departamento.

Caparrós dijo que si bien fue un accidente la empresa debe hacerse responsable por los problemas ocasionados a los vecinos y a OSSE. ‘Serán multados y deberán pagar los gastos que generó la reparación del caño matriz de agua‘, explicó Caparrós y dijo que no sabía cuánto era lo que iba a tener que pagar la empresa.