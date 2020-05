El presidente de la Convención y candidato a la presidencia del partido bloquista, Luis Rueda, aseguró que buscará una lista de unidad dentro de la fuerza política y que, dentro de ese armado, espera contener a Graciela Caselles, actual líder del partido. Si bien dijo que hasta el momento no está definida una fecha electoral, indicó que "casi con seguridad" los comicios se llevarán adelante este año, aunque eso se definirá más adelante, cuando esté claro el panorama respecto a la pandemia.

Las declaraciones de Rueda se dieron ayer en el programa "A todo o nada" de LV5 y surgen luego de diferencias que han venido teniendo los líderes bloquistas. Incluso, el dirigente viene promoviendo un cambio en el plazo del mandato al pasarlo de 2 a 4 años, mientras que la actual presidente ha preferido no referirse a ese tema y se había limitado a decir que lo analizará oportunamente.

Sobre la unidad y Caselles, Rueda dijo que "siempre he tratado de buscar el consenso" y que "de lograr una lista de unidad, voy a contener a Caselles en un lugar". Así, explicó que hablaron sobre ese tema con la diputada nacional y que "en esa conversación le dije que era importante que siga acompañando. En principio, ella me dijo quería algo más cerca a la fundación que ella preside y luego me manifestó que le parecía bien acompañarme en algún puesto, en algún lugar, ya sea en la Convención o en la conducción".