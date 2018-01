Stand Up Paddle, más conocido como SUP, es un deporte acuático que nació en Hawai que fusiona al surf y al remo, pero que llegó a San Juan este verano y causa furor en el dique Punta Negra y en Ullum. Es un innovador y completo deporte que consiste avanzar mediante el remo mientras estamos de pie sobre una tabla de surf. Hay prestadores turísticos que ofrecen el servicio y los sanjuaninos se están animando a experimentar porque no es tan compleja como otras actividades acuáticas.



Se trata de un deporte ideal para las aguas calmas por lo que el imponente espejo del dique es un escenario ideal para su práctica. Es esto lo que vieron justamente los prestadores locales. Si bien acaba de desembarcar en la provincia como una alternativa más para disfrutar del verano y del agua, en otras partes del mundo existen torneos para esta modalidad deportiva.

En Punta Negra. La actividad se concentra en el embarcadero del dique, al que se llega tomando la Ruta Interlagos. De todas formas, para la práctica de SUP hay que acordar previamente.



Las ventajas que tiene respecto al surf es que, con los cuidados necesarios, el SUP puede ser practicado aunque no se tenga experiencia. Es más fácil que el windsurf y no requiere viento, como el kitesurf. Otra de las cualidades de esta práctica, según dijeron los operadores locales, es que puede emplearse como medio de desplazamiento en el agua, lo que permite recorrer lugares turísticos. Es por eso que durante los fines de semana es usual ver en esos espejos de agua esta nueva diversión.

Paisajes únicos. Con la tabla se puede llegar a conocer paisajes impactantes del dique. Los operadores también organizan trekking que complementan las actividades acuáticas.

Las sugerencias

Remar con el cuerpo

Un error común es intentar remar utilizando solamente los brazos. El SUP es un deporte completo. Si sólo se usa los brazos para impulsarse, rápidamente aparecerán molestias en los hombros y los codos. Hay que mover todo el cuerpo.

Mirar hacia el horizonte

La postura correcta es en el centro de la tabla, con los pies separados a la altura de los hombros y con el cuerpo recto. La vista debe estar en el horizonte, esto ayuda a una posición corporal correcta. Si se mira los pies o el agua se pierde el equilibrio.

Hundir la pala

Para conseguir un remado eficaz hay que estirar ambos brazos y clavar la pala del remo completamente dentro del agua, después con un movimiento global del cuerpo, se recoge los brazos, siempre con la pala completamente hundida.

Aprender a caer

Lo más importante a la hora de practicar SUP es tratar de caer alejados de la tabla, ya que si cae demasiado cerca el cuerpo puede impactar con ella. Las caídas son inevitables, y por eso recomendamos aprender a controlarlas.

La postura. Los expertos aconsejan mantener la mirada al frente a la hora de realizar esta actividad para no perder el equilibrio.





A dónde acudir



En la provincia, quien ofrece la práctica de esta actividad acuática, que está siendo furor, es Federico Cantoni. El parador está sobre Ruta 12 a la altura del kilómetro 27. En este lugar también hay una palestra para practicar escalada. Este es el punto de partida de quienes deseen practicar SUP. De ahí se va hasta el dique Punta Negra. El operador brinda seguro y todas las medidas de seguridad. Además de explicar y dar sugerencias de cómo se practica y cómo es el desplazamiento en el agua. El alquiler de estas tablas (paquete que incluye dos personas), es de 650 pesos.

Los interesados en contactarse con el operador, reservar un lugar o informarse sobre las otras propuestas de turismo aventura que se brinda en este parador, pueden ingresar a la página www.baloventozonda.com. Allí también se podrá acceder a los precios de todas las actividades.