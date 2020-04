Siempre quiso practicar yoga, pero la falta de tiempo y la rutina diaria se lo impidieron. Ahora, en la cuarentena, pudo comenzar a tomar clases de esta disciplina. Se trata de María Lourdes Wancel, de 28 años, que gracias a esta práctica puede relajarse y sobrellevar sanamente el aislamiento social obligatorio. A veces comparte tips con sus familiares y amigos para que también tengan este beneficio.

María tiene tres hijos de 10 y 5 años, y de 9 meses. Cuando nació el último, comenzó a tener crisis de ansiedad y el médico le recomendó el yoga. Pero la rutina le jugó en contra. Entre el trabajo de ama de casa y la atención de sus niños y del gabinete de depilación, no le quedaba tiempo disponible. Nunca imaginó que en plena pandemia podría hacerlo. "Siempre me gustó el yoga, pero no tenía tiempo para ir a tomar clases. Ahora con la cuarentena puedo darme ese gustito que no sólo me ayuda a aliviar mis crisis de ansiedad, sino también a relajarme para sobrellevar el encierro lo mejor posible. Yo le recomiendo a la gente que aproveche este tiempo para hacer algo que le guste, ya que sirve para mantener la calma", dijo.

La joven practica yoga todos los días con la rutina virtual de ejercicios que le pasa su profesora y en cualquier momento del día. Dijo que algunas veces lo hace en la noche, luego de que sus hijos se duermen, pero que la mayoría de las veces lo hace durante el día y con una compañía inesperada. "A veces, cuando estoy realizando los ejercicios, mis niños se me ponen al lado para copiar mis movimientos. Esto me gusta mucho porque no sólo sirve para profundizar el vínculo familiar, sino para que ellos también se entretengan un rato. No es fácil estar encerrado en casa con tres niños pequeños", sostuvo.

María Lourdes, además de yoga, también practica meditación con la que aprende a poner en práctica algunas técnicas cuando la angustia por el encierro quiere asomar. "Cuando eso pasa, me pongo a observar y disfrutar de la naturaleza. Otra alternativa es respirar profundo llevando el aire hasta el abdomen. Son dos técnicas sencillas que siempre les recomiendo a mis familiares y amigos para que pongan en práctica en la cuarentena", agregó.