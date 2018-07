El 2 de julio de 2019 será un día histórico para la provincia. San Juan se volverá una platea vip para disfrutar de un eclipse solar total, un fenómeno que sólo se repite en el mismo lugar cada 375 años aproximadamente (ver aparte). A un año de que San Juan sea testigo de ese emblemático día, desde la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ anticiparon que hasta julio del año que viene recorrerán los departamentos enseñando la importancia del eclipse total de Sol y los cuidados que hay que tener para poder disfrutarlo. A la vez, algunos especialistas aseguraron que el fenómeno atraerá a miles de turistas, sobre todo extranjeros que siguen los eclipses por todo el mundo. Incluso, desde algunos hoteles y cabañas comentaron que desde hace meses ya tienen reservadas parte de la plaza, mientras que desde la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de San Juan aseguraron que hay muchos hoteles ya sin lugares disponibles para esa fecha.

Según Eric González, investigador del Observatorio Félix Aguilar, la idea es explotar el fenómeno lo más posible y por eso mañana lanzarán una serie de actividades que realizarán para que todos puedan disfrutar a pleno el eclipse. Esto, debido a que se trata de una oportunidad única desde el punto de vista turístico y científico. "Durante un año -desde julio de 2018 al mismo mes de 2019- vamos a entusiasmar a la gente de San Juan y vamos mostrar la función social que tenemos para que los sanjuaninos de todos los departamentos puedan ver el eclipse de manera segura y sepan disfrutar de la oportunidad", dijo el astrónomo y explicó que en este contexto, recorrerá la provincia, especialmente las escuelas, para enseñar algunas nociones básicas. Sobre los cuidados principales que enseñarán para poder observar el fenómeno dijo: "Vamos a explicar qué es lo que sí se puede usar para ver el eclipse y lo que no. En un principio se podría decir que no hay que ver el fenómeno con radiografías, vidrios de soldador o anteojos para sol. Estos elementos no son recomendables y pueden generar mucho daño".



Si bien desde el principio se informó que el eclipse podrá ser percibido desde varios puntos de la Argentina e incluso desde Santiago de Chile, los especialistas locales resaltaron que San Juan será el lugar ideal para verlo. Sobre todo, en la zona de Bella Vista, Rodeo y Las Flores, sin embargo aseguraron que durante varios segundos hasta la Ciudad de San Juan quedará a oscuras. "El mejor lugar para verlo será San Juan, que además tiene la mejor condición climática. Tenemos un clima seco y eso favorece para que haya días despejados, cosa que no es tan frecuente en otros lugares. Nuestra provincia es privilegiada", dijo González y explicó que durante la recorrida enseñarán hasta cómo hacer para fotografiar el eclipse. Es por esto, que además de las charlas que darán en toda la provincia colocarán telescopios en los que se transmitirá -proyectará a través de tecnología adecuada- el fenómeno. Habrá dos puntos de la provincia transmitiendo el eclipse, ya que la idea es poner una posta con actividades cerca de la ciudad de San Juan, y otra en alguna zona de Iglesia.



Según González el eclipse solar es el fenómeno que más gente atrae y el más fácil de divisar. Es por esto que moviliza a miles de personas. Incluso, comentaron que hay turistas que hacen reservas hasta 5 años antes de la fecha prevista para el eclipse, para asegurarse un lugar. "Hay grupos de turistas, seguidores de eclipses. Viene gente de todo el mundo, de EEUU y de Japón vendrán muchos. Son como cazadores de eclipses que viajan por todo el planeta para ver este fenómeno", agregó González.

Los horarios y las zonas para verlo mejor



Fernando López, profesor de la Facultad de Exactas e investigador del Conicet, explicó de qué se tratará el fenómeno que no sólo llamará la atención de los sanjuaninos, sino de turistas e investigadores de todo el mundo. Un eclipse total de Sol se produce cuando la Luna se interpone en el camino visual que hay entre la Tierra y el Sol. "Las mejores regiones para observarlo serán Bella Vista, Las Flores y Rodeo", dijo López y explicó que el primer contacto de la Luna con el Sol ocurrirá a las 16.33 aproximadamente, mientras que el eclipse total será alrededor de las 17.40.



"En la Ciudad se verá que se cubrirá de a poco el Sol, hasta que en un momento quedará de noche. Eso es muy breve", dijo. Es que según la ubicación del observador el eclipse se percibirá con mayor o menor duración. Los astrónomos dijeron que la oscuridad puede variar entre 15 segundos y poco más de 2 minutos. Como ejemplo dijeron que en la zona de Circunvalación el eclipse se verá durante 15 segundos, mientras que en Albardón el tiempo estimado será de 30 segundos. Por su parte, en Iglesia la duración de esa nochecita en plena tarde será de aproximadamente 2 minutos y medio. En cuanto a la importancia que tiene a nivel científico, dijo: "es un eclipse que nos brindará la oportunidad de estudiar detalles del Sol que a simple vista no pueden observarse. Al cubrirse el disco se hacen visibles esas regiones de la atmósfera solar. Nos brinda una posibilidad muy útil e interesante". Es por esto que organizan hacer un congreso científico, en el contexto de este fenómeno.