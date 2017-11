Especialistas locales empezaron a movilizarse para concientizar sobre el uso inadecuado de los antibióticos. Esto es porque ya comenzaron a detectar en la provincia bacterias resistentes a esta clase de medicamentos. La problemática es mundial y es preocupante. Es por eso que los hospitales Marcial Quiroga y Rawson, la Universidad Católica de Cuyo, a través de la Facultad de Ciencias Médicas, el Ministerio de Salud de la provincia y la obra social OSDE, organizaron una jornada de promoción del uso responsable de antimicrobianos. Será en consonancia con la "Semana Mundial de Concientización sobre el uso de Antibióticos", que organiza la OMS. "Hemos detectados casos aislados de bacterias multiresistentes.

Eso es preocupante, aunque en la provincia no se llegó a brotes de bacterias como pasó en Buenos Aires, es hora de tomar conciencia para evitar llegar a ese extremo", dijo Adriana Manzur, del Servicio de Infectología del Hospital Rawson y una de las coordinadoras del encuentro. Esto es porque las personas toman antibióticos que no necesitan, ya sea recetados o por automedicación. Al tomar antibióticos que no se necesitan, se acelera la aparición de resistencia a ellos. "Hay bacterias cada vez más resistentes. Estamos viendo esta situación sobre todo en las infecciones urinarias, donde tienen mucha resistencia. Esto nos lleva a cambiar el esquema de tratamiento", aseguró Rosa Contreras, jefa de Infectología del Hospital Marcial Quiroga.

Los antibióticos son medicamentos utilizados para prevenir y tratar las infecciones bacterianas. La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos. Según la OMS, la resistencia a los antibióticos es hoy una de las mayores amenazas para la salud mundial. La resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural, aunque el uso indebido de estos fármacos en el ser humano y los animales está acelerando el proceso.



Cada vez es mayor el número de infecciones -por ejemplo, neumonía, tuberculosis y gonorrea- cuyo tratamiento se vuelve más difícil debido a la pérdida de eficacia de los antibióticos. Por otro lado, la resistencia a los antibióticos prolonga las estancias hospitalarias, incrementa los costos médicos y aumenta la mortalidad.

"Mucha gente se automedica, pero también hay antibióticos mal recetados. Es por eso que la jornada busca concientizar a todos los sectores. La idea es que haya médicos, estudiantes de medicina, farmacéuticos y hasta veterinarios", agregó Contreras.

Para los especialistas, la automedicación es también una preocupación es por eso que hacen hincapié en tomar antibióticos únicamente cuando los prescriba un profesional, pero tampoco demandar esta clase de medicamento a los médicos cuando estos dicen que no son necesarios. Es importante además no utilizar los antibióticos que le hayan sobrado a otras personas.



"Hay estadísticas que maneja la OMS que son alarmantes. Este país no escapa a la realidad, y la provincia tampoco. Por eso hay que tomar cartas en el asunto de manera urgente", dijo Manzur quien agregó que según este organismo "en 20150 habrá más muertes por microorganismo que generan multirresitencia sin opción a todo tipo de tratamiento, que por cáncer".



Es tan preocupante el panorama para los especialistas que por eso decidieron salir a alertar y a concientizar sobre el consumo responsable de antibióticos. San Juan será la primera provincia de Cuyo en realizar este tipo de actividad y al finalizar se firmará una declaración jurada para el uso responsable de esta clase de medicamentos.



Una jornada que hará historia

En el marco de las actividades que organizó la OMS, en la provincia se realizarla la Jornada de Promoción del Uso Responsable de Antimicrobianos. Se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre en la Sala Eloy Camus, del Centro Cívico. La entrada será libre y gratuita y comenzará a las 8,30. Está destinada a los profesionales de la salud, a los farmacéuticos y a los veterinarios.



Los disertante del encuentro serán los médicos Lautaro de Vedia, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi), jefe de la Unidad Intensiva del Hospital Muñiz, de Buenos Aires y Francisco Nacinovich, jefe de Infectología ICBA, coordinador del programa RAM (Sadi). Mientras que las coordinadoras de las jornadas son las médicas Rosa Contreras y Adriana Manzur.



La primera disertación estará a cargo de Francisco Nacinovich quien hablará de "Resistencia a Antimicrobianos, situación en Argentina y en San Juan. Concepto de Una Salud". Luego le tocará el turno a Lautaro de Vedia quien hablará de "Tratamiento Antimicrobianos abreviados en pacientes adultos".



Luego de un descanso volverán las charlas con Nacinovich quien disertará sobre las estrategias para el control de la resistencia a los ATM. Logros y desafíos. ¿Qué podemos hacer? Para el cierre de esta jornada se realizará la firma conjunta de la Declaración Jurada de San Juan para el Uso Responsable de Antimicrobianos.



Este encuentro marcará historia porque es la primera vez que en la provincia se reúnen varios sectores para salir a concientizar sobre esta problemática. La idea es seguir trabajando para llegar a todos los actores involucrados, como pacientes, médicos y hasta farmacéuticos.



San Juan es la primera provincia de Cuyo en llevar a cabo esta incitativa en el ámbito de la salud.