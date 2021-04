Para facilitar la circulación de personas discapacitadas o que usan sillas de ruedas, el municipio de Caucete puso en marcha el Programa + Veredas que incluye la construcción con hormigón de estos espacios en diferentes villas y barrios. Los trabajos arrancaron en Villa Etelvina.

"No sólo se trata de mejorar la calidad de vida para todos los vecinos, sino fundamentalmente para aquellos más vulnerables y con movilidad reducida o simplemente para la mamá que lleva a su bebé en un changuito", dijo Romina Rosas, intendenta de Caucete. Agregó que contar con veredas de material no sólo cambia la estética de un vecindario, sino que brinda mejor seguridad, transitabilidad y condiciones de vida. "Comenzamos a aplicar este programa sobre las veredas de la Diagonal Sarmiento que estaban muy deterioradas, más allá de que algunos vecinos y comerciantes las arreglaron de manera particular. Y viendo la buena respuesta de los vecinos, decidimos continuar por las zonas cercanas al centro de la ciudad donde nunca contaron con veredas", dijo Rosas.

La funcionaria agregó que la construcción de veredas arrancó en Villa Etelvina, más precisamente sobre calle Mariano Moreno, frente al club del vecindario, una zona muy concurrida y transitada. Luego se continuará por las calles transversales de esta zona. Una vez finalizada la obra, se extenderá al Barrio 9 de Julio, a las villas Santa Isabel, Sáenz Peña y Las Rosas, y al Loteo Bueno.

Rosas también dijo que no está determinado el monto total de esta obra porque se irá invirtiendo a medida que avancen los trabajos. Sí afirmó que el costo de los mismos se cubre con fondos municipales y sin que los vecinos deban hacer algún aporte económico.



Otras mejoras

Paralelamente al Programa + Veredas, el municipio de Caucete está ejecutando el Plan de Mejoramiento de Calles, que consiste en nivelar y compactar el suelo en arterias sin pavimentar. Con esto, según las autoridades, se apunta no solamente a mejorar la condición de la red vial, sino también la circulación vehicular.