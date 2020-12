Tal como ocurrió este año, producto de la pandemia, la provincia tendrá en 2021 una fuerte inversión en salud, seguridad y construcción de viviendas. Si bien se trata de rubros clave para una gestión de gobierno, la administración de Sergio Uñac decidió que los aportes en esos ítems, en términos porcentuales, sean los más altos de los últimos cinco años. Además, las tres áreas representan poco más del 30 por ciento de la totalidad de los recursos previstos para el año que viene, los que ascienden a 128.971.029.000 pesos. El esquema de ingresos y egresos del próximo ejercicio fue presentado ayer por la ministra de Hacienda, Marisa López, en la Cámara de Diputados, proyecto que el oficialismo espera aprobar el jueves sin inconvenientes.

Sobre el aumento de los recursos para salud, seguridad y casas, la titular de la cartera contable indicó que "se trata de fondos que indican que, para el año que viene, vamos a seguir transitando un período de pandemia, en el que apuntamos a una reactivación económica en materia de obra pública". Así, López dijo que, "para salud, el incremento comenzó a darse durante este año por la crisis sanitaria, situación que se mantiene para 2021. En seguridad, la suba se da porque están contemplados los aportes necesarios para la construcción del nuevo Penal de Ullum, en Matagusanos, mientras que en vivienda, el aumento refleja los convenios celebrados con Nación, que van a permitir la ejecución de más hogares". En esa línea, la ministra manifestó que dichos rubros tendrán el mayor porcentaje del presupuesto de los últimos cinco años: salud se eleva al 15,38 por ciento, seguridad al 8,33 por ciento y vivienda y urbanismo al 8,74 por ciento (ver infografía). Entre los tres ítems suman el 32,45 por ciento de todas las partidas previstas para el año viene. En términos nominales, de los casi 129 mil millones de pesos estipulados, a salud irán destinados casi 20 mil millones de pesos, a vivienda 11.274 millones y a seguridad 10.745 millones. Así, los tres acumulan 41.855.223.000 pesos. Otra área que se llevará gran parte del presupuesto es Educación, con 29.550.903.000 pesos, cifra que representa casi el 23 por ciento del total.

Además del dinero calculado para atender la crisis sanitaria por la pandemia, en Salud están previstos fondos para avanzar con el programa Mis Segundos Mil Días y la ejecución del Centro de Investigación, Desarrollo y Diagnóstico de Alta Complejidad. En el caso, de seguridad, además del nuevo penal, se incluyen la ampliación del sistema de cámaras de seguridad, mientras que en vivienda, están incorporadas las distintas líneas que fueron a anunciadas en el Acuerdo San Juan, como los terrenos para la clase media y la participación público privado.

Por otro lado, López anunció que, dentro del marco de la construcción de casas, para el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) están previstos 9.615 millones de pesos. Con esos recursos, esa repartición estima iniciar la construcción de 2.350 nuevos hogares, cifra que se debe sumar a las 3.765 que estarán en ejecución, por lo que se llegará a las 6.115 casas en desarrollo durante 2021.

A esos fondos, en materia de obra pública, se debe sumar 3.800 millones para Vialidad Provincial, 4.100 millones para la Dirección de Arquitectura, 730 millones para Infraestructura Escolar y 6.980 millones de pesos en Agua Potable y Saneamiento, lo que hace un total de 25.400 millones en obras, lo que refleja que la infraestructura sigue siendo un pilar en la gestión uñaquista.

Analizan asueto para el 24 y el 31



El gobernador Sergio Uñac no descartó que el Ejecutivo declare asueto laboral para el 24 y 31 de diciembre. Según el mandatario, si bien no está definido, sería una buena medida. "La idea es que utilicen el pago del plus, medio aguinaldo y sueldo para fortalecer el sistema financiero de la provincia", indicó el Gobernador. No es la primera vez que el Ejecutivo toma esa medida. En 2019, la provincia adhirió a un decreto nacional de la administración de Alberto Fernández que dispuso asueto para sus empleados.

Prevén un aumento del 17,5% en coparticipación municipal

Análisis. Los legisladores, representantes de las comunas, remitirán el informe de la coparticipación municipal a los intendentes.

Junto a la ley de presupuesto para 2021, las autoridades del Ministerio de Hacienda presentaron la estimación de recursos que serán girados a los municipios. Según la norma, la provincia prevé distribuir durante el año que viene 10.653.645.292,37 pesos a las comunas. La cifra representa un incremento del 17,5 por ciento respecto al monto que previó destinar durante este año. Según indicaron desde la cartera contable, la meta de distribución para este 2020 llegaba a los 9.066 millones de pesos, pero no fue alcanzada debido la crisis económica por la pandemia, que hizo bajar los recursos provinciales. Por eso, finalmente, sólo se girarán unos 8.400 millones de pesos (resta contabilizar las dos últimas semanas de diciembre).

Si se tiene en cuenta los fondos que sí serán distribuidos, el incremento de los recursos para las arcas municipales asciende al 26,8 por ciento. Cabe recordar que, de la masa total de recursos, para los municipios hay un 5 por ciento que es destinado al Fondo de Emergencia y un 3 por ciento para el Fondo de Desarrollo Regional. En 2021, el primero sube a los 579 millones de pesos y el segundo a 347 millones.