"En la ley de vacunas que se aprobó el año pasado está muy claro: no está prohibido y no es el Gobierno nacional el único que puede comprar", dijo Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete de Nación. E inmediatamente en San Juan anunciaron que ayer mismo retomaron las gestiones para adquirir vacunas anti Covid con los tres proveedores con los que habían avanzado, pero que quedaron truncas justamente por los obstáculos de Nación. Es más, desde el Ministerio de Salud Pública indicaron que la provincia tiene recursos para adquirir dosis, pero advirtieron que no se trata de una tarea sencilla por determinados limitantes, especialmente el de los problemas de provisión que tienen los laboratorios, en todo el mundo.

Guillermo Benelbaz, secretario administrativo de Salud Pública, aseguró que desde ayer volvieron a tener conversaciones con tres proveedores de vacunas y que las cuentas de la provincia permiten adquirir 250.000 dosis, con fondos que tiene reservado el Ministerio de Hacienda para ese fin. Sin embargo, eso no basta para asegurarse la provisión de vacunas y ahí radica la prudencia de Benelbaz y el resto de las autoridades. Por lo tanto más allá de la necesidad por inmunizar a la población y de la disponibilidad de recursos, hay una mirada incierta hacia el futuro inmediato.

Las provincias, los municipios y cualquier institución privada tienen aval legal para comprar vacunas contra el coronavirus, según el capítulo 6 de la ley 27.563, sancionada por el Congreso y promulgada en noviembre pasado. Es decir, no está prohibido en el país la compra de dosis por afuera de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno desde la llegada del coronavirus al país. Pero en rigor, el proceso es complejo porque Nación debe habilitar el acceso a dólares para concretar la compra y ANMAT debe autorizar la importación de las vacunas.

En el caso de superar ese obstáculo, San Juan deberá avanzar en la logística del transporte, que no es un dato menor, pero todo eso siempre y cuando logre asegurarse la provisión de dosis, escasas en todo el mundo.

De acuerdo un informe de la agencia Télam, los laboratorios por el momento prefieren negociar con los estados nacionales por la escasez de dosis y por las complejidades que surgen a la hora de sellar los contratos. A su vez, las vacunas de Pfizer y Astrazeneca pueden ser compradas en gestiones por fuera de Nación, pero la Sputnik está en registro de emergencia y por eso se autorizan lote a lote de país a país, indicaron.

En ese sentido, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró ayer que "no es viable" la compra de vacunas para ser aplicadas ahora mismo porque "las empresas fabricantes ya tienen comprometida su producción anual hace muchos meses".

Aplicaciones

72 Es el porcentaje de vacunas aplicadas (primera y segunda dosis) sobre el total que tiene San Juan: colocó 81.242 dosis de 112.250, según el Monitor Público de Vacunación.



Otras provincias

Además de San Juan, otros provincias reconocieron gestiones con proveedores de vacunas. Se trata de Buenos Aires, Córdoba y Tierra del Fuego. En Córdoba, de hecho, informaron que desde noviembre mantienen conversaciones con los laboratorios AstraZeneca, Pfizer y Elea para adquirir dosis.