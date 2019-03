En el mapa virtual elaborado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, San Juan es ejemplo de respeto al cumplimiento de uso de los principales elementos de seguridad. De las 24 jurisdicciones que componen al país, es la que lidera en el uso del casco en el caso de personas que se trasladan en motos y se encuentra en el segundo lugar en el rubro del cinturón de seguridad, al momento de conducir los vehículos de 4 o más ruedas. Y si bien también está por debajo de la media nacional en las tasas de mortalidad y fatalidad, la otra cara de la moneda muestra que también está al frente entre las provincias que reportan los casos de siniestros simples, es decir que no cuentan con víctimas.



Celina Avila, coordinadora del Observatorio Vial provincial, dependiente de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, afirmó que las campañas de educación y el aumento de los controles de tránsito (variando también los puntos de control) influyeron para que el 96% de las personas que se transportan en moto utilicen el casco, y el 61,3% de quienes se trasladan en autos, camionetas o de mayor porte, emplean el cinturón de seguridad.



Según el informe presentado en noviembre del año pasado, con datos de 2016, la mayoría de los conductores de motos observados en el país (64,9%) se concentran en la franja etaria de 18 a 35 años, evidenciando que este tipo de vehículo es utilizado principalmente por los jóvenes.



Y en el caso de los autos, las conductoras mujeres usan el cinturón en mayor medida que los hombres (58,4% versus 48,6% respectivamente). Además, el uso en el conductor aumenta significativamente con la edad.



La primera repercusión por utilizar los elementos de seguridad en San Juan que evalúa Avila se refleja en las tasas de siniestralidad, ya sea cada 100.000 habitantes o cada 10.000 vehículos, porque en ambos casos la provincia se encuentra por debajo de la media nacional.



Aunque hay otro ranking, que también tiene a San Juan al frente, que es el de siniestros simples, es decir que no hubo víctimas, con 7.883 siniestros, seguido por La Pampa, con 5.561. En este ítem, reportaron 14 de las 24 jurisdicciones y no lo hicieron, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, mientras que Córdoba reportó 322 y Santa Fe, 28, demostrando que no consideran el mismo criterio.

De todos modos, Avila reconoció que la prioridad actual es seguir disminuyendo los índices en las tasas de mortalidad. La más baja en los últimos 10 años ocurrió en 2016, con 122 víctimas fatales. Pero si se mira el ejemplo a seguir ese año fue nada menos que la ciudad de Buenos Aires, que en el mismo periodo de tiempo ocurrieron apenas 11 casos más.



La funcionaria afirmó que la disminución de la cantidad de colisiones llegará a mediano plazo. Para que eso ocurra, los conductores sanjuaninos deberán empezar a tener el mismo respeto por las señales de tránsito que el que ya se reflejan en los elementos de seguridad. Es comprender la convivencia vial.

El problema del celular

Operativos. El aumento de los controles y la variación de los puntos fueron dos variables para que se respete más el uso de elementos de seguridad.



Los elementos de distracción en la conducción constituyen una preocupación creciente como factores de riesgo, según reconocieron en el último informe presentado por la Agencia Nacional de Seguridad y Movilidad Vial. Y el celular es el elemento más frecuente de distracción entre conductores de vehículos de 4 (o más) ruedas y el segundo entre conductores de vehículos de 2 ruedas.



Si bien los índices se discriminan sólo en regiones, Cuyo está alineado con la media nacional. Se ha evidenciado que el 7,4% de los conductores en vehículos de 4 ruedas (o más) observados ha utilizado el celular y el 2,6% de conductores de motocicletas. El uso del celular entre conductores de vehículos de 4 ruedas (o más) se presenta con mayor frecuencia en las regiones Pampeana (8%) y Patagónica (8,5%).



LUCES OBLIGATORIAS



En las zonas donde es obligatorio el uso de luces durante el día, San Juan está por debajo de la media nacional. En autos, el total del país es de 44,6%, mientras que en San Juan alcanza apenas el 32,6 %, muy lejos de los más cumplidores, como Mendoza (88,4%) y Tierra del Fuego (88,3%).



En las motos, la media del país es 43,6%, San Juan alcanza el 39,5%

y lidera Tierra del Fuego, con 92,6%.



El riesgo mayor sigue siendo la moto

En el último informe que publicó el Observatorio Vial local, que corresponde al periodo de enero a agosto del año pasado, más de la mitad de las 72 víctimas fatales estuvieron involucradas en motos.

La coordinadora del Observatorio, Celina Avila, afirmó que hubo un notorio incremento del parque motovehícular en el año 2017, que no se trasladó en la misma proporción a los accidentes.



Avila aseguró que en el último año no creció la cantidad de siniestros viales, aunque sí aquellos con víctimas múltiples. Entre los principales puntos de conflictos, mencionó a las rutas y también a los laterales de Avenida Circunvalación.



La franja etaria comprendida entre 20 a 29 años representa la mayor cantidad de víctimas

fatales en incidentes viales, seguidos por aquellos que tienen entre 40 y 49 años. Los sábados, lunes y domingos -en ese orden- son los de mayor siniestros con víctimas, acumulando el 56%.



Respecto a la franja horaria, la mayor cantidad de casos se registró de 21 a 22 (7 en total), en tanto que no hay hechos así entre las 2 y 3 de la mañana.