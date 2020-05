Con el objetivo de generar un alivio en las arcas locales, la provincia le solicitará la semana que viene a la Nación postergar un vencimiento de deuda por 1.213 millones de pesos. Además, solicitará refinanciar, para el año que viene, un crédito que obtuvo en 2019 para saldar la deuda que Energía San Juan mantenía con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), la cual asciende a 790 millones de pesos a diciembre. Así, de tener el visto bueno de la administración central, el Ejecutivo logrará no hacer dos desembolsos millonarios en este ejercicio fiscal, por un total de 2 mil millones de pesos. El primero de los préstamos proviene del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), mientras que el segundo tiene su origen en el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

El pedido del Ejecutivo es central y se da en un momento en el que las cuentas locales apremian por la caída de la recaudación provincial y la coparticipación nacional. De concretarse la solicitud, el Gobierno tendrá más cintura financiera para atender las necesidades que origina la pandemia, sobre todo en salud, seguridad y asistencia social. La cifra no es menor, ya que representa las dos terceras partes del préstamo que la provincia pidió al Banco San Juan (ver abajo).

Según indicó la ministra de Hacienda, Marisa López, por los recursos correspondientes al FGS, el pedido se va a hacer, a más tardar, la semana que viene, ya que no quiere que se extienda más en el tiempo porque el primer vencimiento de esa deuda corresponde a agosto. La segunda solicitud se hará el lunes, y está contemplada en el Programa para la Emergencia Financiera Provincial que el Gobierno Nacional dictó en el marco de la emergencia sanitaria.

Respecto al crédito correspondiente al FGS, este se concretó en 2016, cuando la administración nacional anterior llegó a un acuerdo con los gobernadores para reintegrar, en cuatro años, el 15 por ciento del monto de coparticipación nacional que el Estado Nacional detrajo desde 2006 para financiar la Anses. Como el reintegro fue por partes, un 3 por ciento por año hasta 2020, la administración central acordó con las provincias un préstamo proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para tratar de compensar el total. En 2016, fue lo correspondiente a "6 puntos porcentuales del 15 por ciento de la masa de recursos coparticipables que hubiera recibido la provincia sino se aplicara la quita del 15 por ciento", según el acuerdo. Luego, para 2017, 2018 y 2019, lo correspondiente a 3 puntos porcentuales de ese 15 por ciento. Al tratarse de un préstamo, se estableció un mecanismo de devolución: el primer vencimiento se produce en agosto de este año, y luego en enero de 2021, 2022 y 2023. Según explicó el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, "el primer pago es de 955 millones de pesos de capital, más intereses, lo que hace un total de 1.213 millones de pesos".

Respecto al préstamo otorgado por el Fondo Fiduciario, este fue adquirido el año pasado, el cual fue destinado a garantizar el servicio eléctrico, dado que, si la compañía distribuidora no hacía frente a su obligación, la entidad administradora tenía la facultad de restringir el suministro energético. Así, el crédito ascendió a los 1.620 millones de pesos, con devolución de los intereses en 48 meses y 42 cuotas para el capital. Este último ítem cuenta con seis meses de gracia. Los intereses comenzaron a pagarse en noviembre del año pasado, mientras que el capital comenzaba a correr en mayo. La provincia ya había obtenido el OK para postergar los vencimientos de abril, mayo y junio, pero ahora solicitó refinanciar la deuda para lo que resta en el año, por unos 790 millones de pesos. "No descartamos que pueda extenderse hasta mediados del año que viene", dijo Torrent.



Préstamo bancario

Tras analizar las vías más convenientes de endeudamiento frente a la crisis, el Ejecutivo decidió optar por un préstamo bancario a través del agente financiera de la provincia, el Banco San Juan. Con esa definición, las autoridades locales le pidieron el OK a la Nación tomar deuda por 3 mil millones de pesos, aunque hasta el momento no está definido si se optará por la totalidad de los recursos o por una parte. La titular de la cartera económica, Marisa López, había indicado que la decisión de firmar con el Banco San Juan se definió porque "las condiciones del crédito que ofrecen son muy favorables para la provincia". Incluso, confirmó que la tasa de interés será menor a la que existe en el mercado, esto es, más baja que el 32 a 30 por ciento. Por otro lado, confirmó que se trata de un crédito sostenible en el tiempo y en el que el banco contempla la capacidad de pago que tiene el Estado para un préstamo de esas características.

Fondo anticíclico

Junto con la toma de crédito, la provincia confirmó que hará uso, por primera vez, de los recursos contemplados en el Fondo de Reserva Anticíclico (FRA). Al cierre contable de abril, el FRA cuenta con 6.800 millones de pesos, de los cuales, algo más de 800 millones son de libre disponibilidad, ya que no integran las dos grillas salariales que dispone obligatoriamente la integración del Fondo.

Sobre su uso, la ministra de Hacienda explicó que parte de esos 800 millones serán necesarios para hacer frente al pago de salarios para los 42 mil empleados estatales, aunque su utilización será de acuerdo a cómo cierre la recaudación provincial y a los fondos que lleguen de Nación por coparticipación federal de impuestos, cifras que se esperan para los primeros días de la semana que viene. De necesitar más recursos, aquellos que integran las dos grillas salariales, el Ejecutivo deberá emitir una comunicación a la Cámara de Diputados.