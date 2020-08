Desde la siesta del miércoles, cuando la Policía empezó a colocar vallas para el bloqueo preventivo de un barrio caucetero hasta hoy, la provincia pasó de tener apenas un caso activo de coronavirus a ser acechada por la amenaza de la circulación viral comunitaria. Fue así, sin grises, sin transiciones. Por eso quizás el impacto fue más profundo y San Juan sigue shockeada tras la aparición de 13 casos nuevos de Covid-19 en menos de 24 horas, además de tener casi 50.000 personas aisladas en Fase 1 en Caucete, sin clases en cuatro departamentos y con algunas restricciones en el resto de la provincia al menos durante siete días. En definitiva, se trata de la semana más dura que afrontan los sanjuaninos desde el inicio de la pandemia y una marcha atrás en esta lucha, cuando hasta aquella nublada siesta de miércoles la provincia se acercaba a declararse sin positivos activos tras cinco meses.

Las autoridades de Gobierno aún no confirman que hay circulación viral, pues siguen investigando los nexos epidemiológicos de los contagiados en Caucete, hoy por hoy la zona roja sanjuanina. Entre la tarde del miércoles y la mañana de ayer, Salud Pública detectó 13 nuevos casos, de los cuales hay tres en Terapia Covid-19 del hospital Rawson.

De los cuatro pacientes informados el miércoles, ayer habían aislado a 36 de sus contactos estrechos y nueve de ellos dieron positivo, indicó la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando.

De acuerdo al parte vespertino, hubo 163 análisis a vecinos cauceteros que resultaron negativo (de 262 muestras procesadas).

Así, San Juan tiene 35 casos de coronavirus, 14 de los cuales atraviesan proceso infeccioso. Entre estos últimos, hay cuatro internados y dos se encuentran en estado crítico (un hombre de 74 y otro de 81 años).

Por otro lado, no está definido cómo fue que comenzaron los contagios en Caucete, pero tanto el gobernador Sergio Uñac como el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, indicaron que todo apunta a un ingreso ilegal, es decir, al acceso a territorio sanjuanino de una o varias personas que evadieron los tres corredores sanitarios y sus controles.

Había ayer varias versiones (desde camioneros que entraron por huellas, a la compra ilegal de leña en zonas con circulación viral o reuniones clandestinas de juegos de azar), pero sin nada concreto. "Son trascendidos y en algunos casos no encontramos evidencia pero estamos investigando", dijo Munisaga.

"Es un momento no deseado, pero muy estudiado", destacó ayer el gobernador Sergio Uñac.

Antes, en conferencia de prensa, el secretario de Seguridad expresó que "claramente hubo un ingreso ilegal donde no se respetó el protocolo de los corredores seguros".

En tanto, Uñac pidió no evadir los controles limítrofes. "Hay que ser respetuosos porque el virus ingresó por alguno de los lugares no permitidos. Hay corredores sanitarios seguros y debemos instar a respetarlos. La sociedad debe denunciar cuando alguien lo hizo por los canales no habituales", dijo.

Además, hizo un llamativo pedido a los contagiados en Caucete, para que brinden información que permita realizar la trazabilidad y de esta manera llegar al fondo de la investigación epidemiológica. "Necesitamos la colaboración principalmente de los casos, que nos cuenten cómo fue el nexo que tuvieron, con quiénes estuvieron, sin tapujos, sin esconder ningún tipo de situación porque necesitamos ir desde el contagio detectado hacia el nexo para poder determinar desde dónde nacen estos primeros contagios en Caucete", dijo, sin explayarse sobre por qué no están colaborando con los agentes sanitarios.

La situación en Caucete repercute en sus zonas aledañas y en el resto de la provincia. Además del aislamiento departamental, que por ahora es de siete días pese a que el plan de contingencia establece 14, hay suspensión de clases también en 25 de Mayo, 9 de Julio y San Martín. Y por una semana ya rige restricción de actividades en todo el territorio provincial tras el Decreto 047 que fue publicado ayer en el Boletín Oficial (ver aparte).

Las medidas

Transporte

Se suspende en toda la provincia el transporte público de pasajeros para el turismo interno o visitas sociales y familiares. Además, la capacidad de pasajeros en los colectivos vuelve a ser de 22 pasajeros como máximo. No hay colectivos a Caucete.

Turismo interno

Se suspende el turismo interno provincial en todas sus modalidades, como así también la ocupación de todas las instalaciones destinadas al hospedaje de pasajeros e incluso los hoteles alojamiento. La excepción, los hoteles previstos para aislamiento.

Deporte

Se suspende la totalidad de las actividades deportivas y recreativas por el plazo de 7 días. La medida incluye a las 41 disciplinas deportivas habilitadas, actividades al aire libre, los gimnasios, las escuelas de fútbol 5 y las canchas de pádel.

Clases

Las clases presenciales en 10 de los 14 departamentos se mantienen, por lo que la suspensión en todos los niveles y modalidades abarca sólo a Caucete, 9 de Julio, 25 de Mayo y San Martín. La UNSJ exceptuó a estudiantes y trabajadores de esos lugares.

Culto católico

El Arzobispado suspendió por siete días tanto las misas como los encuentros y las tareas pastorales en Caucete, 9 de Julio, San Martín y 25 de Mayo. En el resto de la provincia se mantiene como hasta ahora, respetando el protocolo sanitario previsto.

Reuniones

Las reuniones sociales y familiares, bajo las medidas ya establecidas, se mantienen en todo el territorio provincial a excepción de Caucete. Allí rige el ASPO del DNU 677 y la fase 4 (cuarentena) del Plan de Seguridad ante Circulación Viral.

Comercio

La obra pública y privada y el comercio (salvo los esenciales como los de alimentos, farmacia y ferretería) están suspendidos en Caucete. En los restantes 18 departamentos, estas actividades no tienen variantes en cuanto a como se venían desarrollando.