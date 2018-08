Un abrazo en Tribunales. Abogados sanjuaninos "Por las dos vidas" realizaron un abrazo simbólico a Tribunales, hace unos días.

Después de que el Senado le dijera "no" a la ley de legalización del aborto, las opiniones de los proaborto y los provida no desaparecieron, ni mermaron. En San Juan hubo muchas repercusiones y desde ambos bandos dijeron que seguirán sus luchas. En este contexto muchos sanjuaninos se opusieron a que el Poder Ejecutivo envíe al Senado el proyecto de modificación del Código Penal que entre otras cosas propone que los jueces puedan eximir de pena a la mujer que se practique un aborto. Además propondrán alternativas.



"Ahora queremos seguir trabajando para evitar que el proyecto de ley se trate nuevamente el año que viene; y para evitar que se trate de reformar el Código Penal. No queremos que esta modificación sea una puerta abierta para conseguir la despenalización del aborto", dijo María Belén Nadal, una de las sanjuaninas que forma parte del grupo Abogados por la Vida. La letrada dijo que estaban contentos, pero que esa alegría no los relajaba, pues de inmediato siguieron trabajando para promover alternativas provida. De hecho comentaron que ayer tuvieron nuevas reuniones con diputados nacionales de otras provincias para impulsar el tratamiento de dos proyectos de ley que tienen estado parlamentario y que están cajoneados desde hace tiempo y que según ellos serán clave para que las mujeres no tengan la necesidad de recurrir al aborto. "Uno de los proyectos tiene que ver con la protección de los derechos de la mujer embarazada y los niños por nacer, mientras que el otro tiene que ver con la adopción de niños por nacer. Buscamos que esos proyectos se traten y se aprueben", dijo Nadal y comentó que pedirán audiencia con los diputados nacionales por San Juan para pedir que ellos impulsen el tratamiento de estas alternativas. En el mismo sentido Miriam Andújar, abogada y docente perteneciente al Comité de Bioética de la UCCuyo, dijo que el resultado de la votación fue vivido con mucha alegría pero a la vez sirvió para dar energía para seguir trabajando. "Mientras muera una sola mujer, el problema existe. No creo que el resultado sea para festejar", dijo y agregó que ella no modificaría el punto del aborto en el Código Penal. "Tenemos que trabajar en definir qué tipo de educación sexual les vamos a dar a los niños y adolescentes. Por otro lado, como provida, tenemos que ver cómo acompañar a las mujeres embarazadas que están en riesgos de aborto y luego hay que ver cómo agilizar la adopción. El Estado tiene que hacerse cargo porque no es igualitario el acceso al sistema de salud", agregó.



Desde la otra vereda, Gabriela Trad, del movimiento Malas Juntas Patria Grande; y Melina Sawysh, del grupo Isadoras, dijeron que seguirán luchando para que se trate nuevamente el proyecto de ley para el aborto seguro y gratuito. Además, comentaron que para ellas, la modificación del código tampoco es una solución. "Vamos a pedir que la legalización sea un derecho. La despenalización sólo hace que algunas mujeres no vayan presas, pero no garantiza que no mueran por abortos clandestinos, que es lo que nosotros buscamos. Puede verse como un avance, pero esta modificación es relativa y poco concreta. Todo va a depender de quién lo aplique", dijo Trad.







>Según la Iglesia local, hace falta compromiso

La Iglesia jugó un papel fundamental en la lucha por la no legalización del aborto. El padre Rómulo Cámpora habló en representación del Arzobispado sanjuanino y dijo que hace falta más compromiso de toda la sociedad para que el aborto no sea una salida para las mujeres. "Me alegró el paso que dio el Senado, pero aún queda un camino muy grande por recorrer. El aborto genera mucho dolor, por eso creo que no tenemos que ser triunfalistas y tampoco hay que salir a festejar". Sobre la modificación del Código, dijo: "La actitud del Gobierno me parece invasiva y que no ayuda. Por qué tener mujeres presas cuando el Estado, la sociedad y la Iglesia no ayudaron a la embarazada para que no llegara al aborto. Hace falta compromiso", dijo y agregó que ellos incentivarán una pastoral más comprometida e insistirán con la aplicación de la educación sexual en las escuelas sanjuaninas.