El municipio de Sarmiento llevó a cabo una campaña ambiental fuera de serie. Se trata de la recolección de envases vacíos de productos fitosanitarios, usados en las plantaciones. Y con resultados positivos. Se recepcionaron 4.216 envases que representaron 2.016 kilos de plástico recuperado, que no quedará esparcido por los campos y contaminando el medioambiente.



Para esta campaña se instaló un camión recolector en Media Agua donde se fueron colocando los recipientes vacíos, con triple lavado, perforados y sin etiqueta para favorecer su reciclado y uso final.



Los envases vacíos, que fueron entregados por parte de los mismos productores, serán reciclados en el Parque Industrial de Pocito, cuyo plástico se destinará a la confección de materiales que no generan un daño a la salud ni al ambiente, como cableado, caños para cloacas, postes, etc.