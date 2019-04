Con suerte. En la imagen, el colectivo que va de Villa Unión a La Rioja se detuvo para llevar pasajeros que aguardaban en el cruce las rutas 76 y 150.



Los inconvenientes que generó en la comunidad de Valle Fértil, y también en las de Jáchal e Iglesia, la interrupción del servicio de transporte público de pasajeros a la capital de La Rioja van en aumento a pesar de los intentos por enmendar la situación. Desde agosto del año pasado, la empresa Vallecito SRL dejó de realizar el servicio que hacía 3 veces por semana entre San Agustín y la capital de la vecina provincia, ya que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) le exigía la habilitación que no conseguía de la Secretaría de Transporte de la Nación.

Los vallistos que siguen viajando, llegan hasta el cruce de las rutas 76 y 150, justo en territorio riojano y allí esperan el servicio que va de Villa Unión a La Rioja. Pero no siempre para el colectivo.

En algunas ocasiones, porque no es paradero y entonces los viajantes deben caminar 7 kilómetros hasta La Torre. Pero tampoco tienen garantizado el traslado desde ahí, si el servicio ya está completo.

Desde los departamentos del norte sanjuanino, hay unos 150 jóvenes que cursan estudios universitarios e la vecina provincia. Javier Romero es padre de una estudiante y describió su situación: "El problema también es que muchas veces queremos enviar encomiendas".

El bioquímico Matías Luna (que se recibió en La Rioja) señaló que otros viajan por temas de salud. Incluso algunas embarazadas prefieren realizar sus controles periódicos, porque el viaje es más corto a La Rioja.

Tadeo Vives, socio gerente de Vallecito, indicó que la situación afecta a unos 1.500 pasajeros por mes y quedó trabada porque no prosperan las gestiones en la Secretaría de Transporte de la Nación, que realizaron tanto la empresa como funcionarios sanjuaninos, desde el subdirector de Transporte al ministro de Gobierno, el intendente de Valle Fértil e incluso funcionarios de La Rioja. "La CNRT incautaría la unidad, la multa es exorbitante. Pero no conseguimos que la Secretaría atienda la situación", afirmó. Vives subrayó que el tema originó también que los usuarios deban pagar más caro el traslado. Si bien la Municipalidad de Valle Fértil puso a disposición una movilidad que viaja hasta el cruce (no puede traspasar el límite interprovincial) viernes y domingo, la demanda es mayor y para muchos ahí comienza la odisea.





Afectados

JAVIER ROMERO Vallisto

"Si bien el municipio colabora con movilidades hasta el límite con La Rioja, en el cruce a veces no paran los colectivos. Hay que ir caminando hasta el parador de La Torre, que son 7 kilómetros. El servicio desde San Agustín era fundamental para nosotros".

MATÍAS LUNA Vallisto

"La necesidad de transporte de San Agustín a La Rioja tiene muchos motivos. Además de estudiantes de carreras universitarias, hay otros que realizan tratamientos de salud o controles de embarazo, por la cercanía. Ahora, ir al cruce es un gran riesgo".