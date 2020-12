Después de ocho meses, los alumnos de Medicina de la UCCuyo lograron destrabar las prácticas para convertirse en médicos. Y a horas de iniciar el paso académico final para obtener el título se preparan para otro gran desafío: aceptaron el ofrecimiento para ser parte de los equipos de vacunación contra Covid, que si todo avanza como se espera, comenzará en enero. Se trata de 80 futuros médicos que no sólo están listos para ayudar sino que además se movilizaron para conseguir más manos y ya lograron sumar 40 estudiantes avanzados de Enfermería.

"La semana pasada, en la reunión que tuvimos en Salud Pública, la ministra Venerando nos propuso ser parte del equipo de vacunación. Y aceptamos inmediatamente. Esto no involucra a las prácticas de la facultad, sino que lo haremos como futuros médicos porque estamos totalmente a disposición de la comunidad y las autoridades", indicó Antonella Galante, estudiante y vocera del grupo.

Por la demanda, Salud Pública evalúa vacunar las 24 horas.

El rol de los inminentes profesionales adquirirá un valor importante porque San Juan estima aplicar medio millón de dosis a 250.000 personas en un lapso de dos meses. Y los vacunadores, por normativa, no podrán pertenecer al ámbito de trabajadores sanitarios afectado a tareas Covid, de ahí que el recurso humano será extremadamente valioso. "La ministra nos dijo que necesitaba 100 personas y nos movimos no sólo para que los 80 estudiantes que empezaremos con las prácticas podamos ser parte del equipo de vacunación, sino que logramos que 40 alumnos del último año de Enfermería también den su aporte. Pero a la vez, hablé con alumnos de la UNSJ y de la Universidad de Congreso, por lo que esperamos presentarle a Salud Pública la lista de personas más amplia que logremos conseguir", apuntó Galante. Luego deberán esperar el OK de Salud Pública, pues en el marco de la megacampaña que se avecina es necesario modificar la legislación vigente para permitir, por única vez, que personal no vinculado a Salud Pública pueda vacunar, debido a la restricción para sus propios agentes.

Estos estudiantes de Medicina de la UCCuyo debieron recibirse el mes pasado, pero por la pandemia su tramo final de preparación no pudo concretarse. Luego de numerosos reclamos y con protocolo de presencialidad aprobado, lograron su objetivo y ya están listos para iniciar las apenas 18 horas de práctica que necesitan para obtener su título y luego sumarse, en marzo próximo, a los equipos de residentes médicos de la provincia.