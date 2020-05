La compañía canadiense Isla Power SA informó que se retiró del plan de construir tres plantas solares por un total de 60 MW en la localidad sanjuanina de Tocota, una de las mejores zonas para la ejecución de proyectos de energía fotovoltaica, por el retraso en la terminación de la obra de interconexión de la línea de 500 kV para conectar la subestación San Juan con la de Rodeo. Esa obra eléctrica que está a cargo del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) resulta indispensable para poder inyectar la electricidad que iban a producir esos parques al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Ante el retraso de la obra eléctrica, y para evitar ser penalizada por incumplimiento y que se ejecuten garantías millonarias, Isla Power decidió devolver los proyectos a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA), según dijo ayer el presidente de la compañía, Martín Pochtaruk. El directivo explicó que la empresa que dirige había sido adjudicada a fines del 2017 de esos proyectos mediante la metodología "prioridad de despacho" en el Mercado a Término (Mater), que permite vender contratos de electricidad entre privados, y tenía permiso para construir tres plantas: Tocota Solar I (50 MW), Tocota Solar II (6 MW) y Tocota Solar II A (4 MW) en un lapso de dos años. El parque en total iba a contar con 60 MW, en un predio de 180 hectáreas e iba demandar una inversión que estaba en el rango de los 60 a 65 millones de dólares, "que nadie va a hacer sin tener la certeza de cuándo se va a poder evacuar la energía", dijo Pochtaruk. Agregó que al ser adjudicatario por prioridad de despacho debe poner un seguro o bono a favor de CAMMESA como ente regulador, y cumplir con un plazo de construcción en dos años, de lo contrario se ejecuta el seguro. "Todos estos proyectos de Tocota necesitan para desagotar o vender la energía, una línea eléctrica que va de Tocota a Bauchazeta, que al día de hoy no está lista", indicó el empresario y agregó que los proyectos debieron haberse conectado el 31 de diciembre de 2019. "El EPRE no termina la obra y entonces no hay cómo terminar esos proyectos, no podemos construirlos porque no tenemos la posibilidad de firmar un acuerdo de venta de la energía que producirán los parques dentro del plazo que nos dio CAMMESA". En el EPRE no contestaron ayer acerca de los retrasos de la obra.

Desde la empresa aseguraron que con esta devolución se logra evitar ser penalizado, y que se ejecute el seguro millonario que se ha puesto en garantía "dado que no se cumplirá con la obra pero no es culpa nuestra porque no hay cómo evacuar la energía", explicaron. Los proyectos de los que se bajó Isla Power se ubican en un enorme predio de 12.000 hectáreas que tiene Energía Provincial Sociedad del Estado en Tocota y que es considerado de los mejores lugares para desarrollar energía solar (ver recuadro). Por ello, a pesar de haber optado por la estrategia de bajar los parques solares locales de sus inversiones, como una manera de minimizar los riesgos, en la canadiense advierten que no le sacarán los ojos. "No hemos renunciado definitivamente", dijo ayer Pochtaruk quien aseguró que cuando se construya la línea eléctrica van a volver a concursar ante el Mercado a Término. En la firma suponen que el EPRE va a terminar la obra en el transcurso de la pandemia, y cuando eso ocurra planean volver a insistir. "Vamos a aplicar nuevamente" aseguró el directivo, indicando que los llamados a prioridad de despacho son trimestrales, hay uno el 31 de junio y el siguiente es el 30 de septiembre". En caso de volver a ser adjudicada, la empresa contará otra vez con dos años de plazo para construir el parque.

> Tocota, el "Dubai" de la provincia

La firma canadiense Isla Power concentró sus inversiones en Tocota porque es una zona muy buena para la producción de energía fotovoltaica, la mejor de la provincia. Tiene un 25% más de irradiación solar -cantidad de horas de luz al año- que en Ullum, con lo cual desde el punto de vista económico conviene ese lugar más que ningún otro. En Isla Power contaron que Tocota tiene la misma irradiación que la Puna en el norte argentino. La radiación se mide en kilovatios hora/por kilovatios pico, y mientras el número en Ullum es de 2.100, y en la Puna de 3.000; en Tocota es de 2.900. En zonas de San Luis y Mendoza ronda los 1.800 y 1.900. Tocota es una meseta de altura y hay menos nubes y mejor irradiación. En el EPSE la denominan la "Dubai" sanjuanina, comparando la zona ideal para energía fotovoltaica con la riqueza del emirato árabe. Martín Pochtaruk agregó que la zona sanjuanina tiene la ventaja de contar con temperaturas más bajas que la península arábiga, lo cual es óptimo para instalar plantas solares. "La irradiación solar es inversamente proporcional al aumento de temperatura. Cuando la temperatura sube, la eficiencia baja en las plantas solares. Por lo tanto, tener menor temperatura media a lo largo del año porque la zona está alta es una ventaja. En Dubai hace mucho calor", dijo.

La inversión

65 son los millones de dólares que la compañía canadiense Isla Power iba a invertir aproximadamente en la construcción de las plantas solares Tocota Solar I (50 MW), Tocota Solar II (6 MW) y Tocota Solar II A (4 MW). El parque en total iba a poder generar 60 MW, en un predio de 180 hectáreas en San Juan.