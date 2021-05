EL CAMBIO. Patricia Alvarado asumió como directora del Inpres tras el retiro de Alejandro Giuliano, quien dirigió el instituto por 24 años. Tienen una excelente relación profesional y marcan una bisagra histórica en la conducción del instituto.

Ayer la sede del Inpres (Instituto Nacional de Prevención Sísmica), ubicada en Desamparados, fue escenario de un hecho histórico. A los 69 años y tras casi un cuarto de siglo al frente de la entidad, Alejandro Giuliano dejó la dirección del instituto. En medio de un acto donde primó la emoción, el ingeniero le traspasó el mandato a Patricia Alvarado, licenciada y doctora en Geofísica, quien él mismo propuso para el cargo tras considerarla una profesional con gran capacidad humana y de conocimiento.

Tanto Giuliano (referente de consulta en materia sísmica en todo el país) como Alvarado hablaron con DIARIO DE CUYO sobre las deudas pendientes y expectativas. El ingeniero dijo que le hubiera gustado lograr más conciencia sísmica en la población, mientras que su sucesora adelantó que apostará a la tecnología de avanzada para optimizar el servicio que presta el instituto.

ALEJANDRO GIULIANO

Se va con ganas de ver mayor conciencia

Alejandro Giuliano tiene 69 años y pasó más de la mitad de su vida trabajando en el Inpres. Los primeros 20 años fue un empleado más, pero los siguientes 24 años estuvo a cargo de su dirección. Ahora, en su retiro, hizo un balance resaltando los logros obtenidos a nivel personal y profesional, así como las deudas pendientes. Dijo que durante su mandato no sólo se priorizó la investigación y la capacitación, sino también la educación de la población en cuanto a prevención y conciencia sísmica. En este aspecto sostuvo que a partir del terremoto del "44 los sanjuaninos aprendieron cómo minimizar los riesgos ante un sismo, pero que podrían haber aprendido más. "Hago mea culpa y me hago cargo de que se podría haber hecho más cosas. Se hizo muchas, como salir a dar charlas en escuelas y diferentes instituciones, o poner a disposición de la población el Manual de Prevención Sísmica, pero faltó mucho por hacer. Mi deuda pendiente fue lograr que haya una conciencia popular más amplia sobre los sismos y de sus efectos sobre las estructuras y personas. Todavía existen viviendas que se construyen de manera clandestina sin respetar el código de edificación sismorresistente y no sólo en los niveles socio-económicos bajos, sino también medios y altos. Esto es un gran ejemplo de falta de conciencia y que pone vidas en riesgo", dijo Giulano.

También agregó que hubiera querido lograr que los profesionales que se dedican al diseño estructural tengan un conocimiento más cabal de los fundamentos de los reglamentos de edificación que son pensados, justamente, para brindar seguridad.

Se terminaron las peleas y resquemores con la UNSJ, el Instituto de Investigaciones Antisísmicas y con Mendoza".

El exdirector del Inpres dijo que otra meta pendiente fue ampliar la red conformada actualmente por 50 estaciones sismológicas y 150 sismógrafos distribuidos en el país. Pero también habló de los logros obtenidos durante su mandato. Uno de ellos fue terminar con los "enfrentamientos" con otras instituciones. "Cuando me hice cargo de la dirección me propuse lograr terminar con las peleas con otras instituciones. Y lo logré. Se terminaron las peleas y resquemores con la Universidad Nacional de San Juan, con el Instituto de Investigaciones Antisísmicas y con la provincia de Mendoza, y comenzamos a trabajar juntos y con el mismo objetivo. Atrás quedaron los celos profesionales y las diferencias", sostuvo.

En cuanto a lo personal, Giuliano dijo que deja su gestión muy satisfecho por haber logrado que lo suceda en el cargo Patricia Alvarado, una mujer a la que describió como una profesional con suficientes conocimientos técnicos para llevar adelante el trabajo del Inpres y hacerlo crecer, y "con una gran capacidad de gestión", un combo que, según dijo, le asegura una muy buena dirección del instituto que estudia los sismos.









PATRICIA ALVARADO

Con expectativas de modernizar el servicio

Patricia Alvarado se especializó en diferentes temas referidos a los sismos en Rusia, Chile y Estados Unidos. Y tras colaborar en la confección de un protocolo sísmico con los especialistas del Inpres, comenzó a trabajar oficialmente en esta entidad. Fue a mediados de 2019 y con expectativas de hacer aportes para mejorar el servicio que presta. Ahora, que asumió la dirección del instituto, se puso la meta de modernizar su funcionamiento para lograr ese objetivo. "Una de las metas que me gustaría alcanzar durante mi gestión es fortalecer la red sismológica del Inpres y sus capacidades, por la proyección que esta institución tiene hacia el país y el mundo. Y no hablo sólo de mantenerla, sino también de fortalecerla. Esto se puede lograr con mejor conectividad y la adquisición de nuevo equipamiento que nos permita realizar lecturas más precisas y con mayor rapidez. Todo esto también a mejorar y fortalecer el trabajo que tenemos entre las provincias y con algunos países", dijo Alvarado.

La flamante directora agregó que esto demandará tiempo, convenios y que se reconozca que el Inpres es una institución única en el país, que generó confianza y prestigio. Y que se va a lograr con un diálogo fluido y permanente con el Gobierno nacional, el ministerio de Obras Públicas y las provincias que deben valorar la importancia de tener sus estaciones, estar incorporadas a la red que tiene sede en San Juan y de reportar sus datos para análisis e investigación. "Estar parametrizando cada sismo con aparatos y un sistema de avanzada nos va a permitir un mejor análisis de los lugares de ocurrencia, del tipo de suelo y poder volcar y transformar toda esta información en servicio, creando normativas para la construcción sismorresistente para obras públicas como civiles. Si el Gobierno decide construir una presa o puente, poder determinar si el terreno elegido es seguro o no", sostuvo Alvarado.

Una de las metas que me gustaría alcanzar es fortalecer la red sismológica, mantenerla y también fortalecerla".

También recalcó que el peligro de un terremoto siempre está latente en San Juan porque es una provincia sísmica. Dijo que como a veces se demora tanto en ocurrir, la gente se olvida, pero que "no hay que relajarse". Por eso agregó que en este contexto de pandemia, desde el instituto harán programas bimodales, con presencialidad y virtualidad, para seguir llegando a la población con capacitación en prevención para disminuir riesgos.

En cuanto a ser la primera mujer en asumir la dirección del Inpres, Alvarado dijo que siente suficiente confianza y cuenta con el apoyo de un equipo de trabajo que comparte su misma pasión y aspiraciones para poder desarrollar su función a pleno. "La calidez humana y el nivel de compromiso y profesionalismo que hay en el instituto me hacen sentir segura y capaz de llevar una buena gestión adelante", sostuvo la profesional.